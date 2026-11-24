Dopo lo spettacolo a Ravenna, sabato 28 novembre Fiorella Mannoia si esibirà al Teatro Verdi di Salerno. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Napoli, Bari e Lecce
Giovedì 26 novembre Fiorella Mannoia sarà in concerto a Ravenna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento live dell’artista: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fiorella mannoia a ravenna, la possibile scaletta
Il 26 novembre Fiorella Mannoia (FOTO) proseguirà la tournée con lo spettacolo in scena al Pala De Andrè, questo l’indirizzo: viale Europa, 1, 48121, Ravenna. Stando a quanto comunicato tramite il sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
Dopo lo show a Ravenna, sabato 28 novembre Fiorella Mannoia si esibirà al Teatro Verdi di Salerno. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Napoli, Bari e Lecce. Questo il calendario della tournée:
- 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
- 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
- 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI
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- 8 aprile: Napoli – Teatro Augusteo
- 13 aprile: Brescia – Teatro Clerici
- 14 aprile: Padova – Gran Teatro Geox
- 24 aprile: Isernia – Auditorium Unità d'Italia
- 29 aprile: Catania – Teatro Metropolitan
- 30 aprile: Marsala (TP) – Teatro Impero
- 4 maggio: Varese – Teatro di Varese
- 6 maggio: Sanremo - Teatro Ariston
- 7 maggio: Tortona (AL) – Nova Arena
- 9 maggio: Bologna – Teatro EuropAuditorium
- 14 maggio: Firenze - Teatro Verdi
- 21 maggio: Torino - Teatro Colosseo
- 24 maggio: Trieste – Teatro Rossetti
- 26 maggio: Trento – Auditorium Santa Chiara
- 30 maggio: Roma – Auditorium Parco della Musica
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