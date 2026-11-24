Elena il progetto Elettrica è un album di confine poiché racconti illusioni e disillusioni contemporanee attraverso lo sguardo dell’ultima generazione che ha conosciuto, seppure per poco, il mondo analogico: come è nato e come ci hai lavorato?

Rappresenta una evoluzione di Elena, c’è tanto di nuovo, il primo è più autobiografico, qui c’è anche un sguardo all’esterno, è un album del quotidiano, contemporaneo e presente. Ha un sound legato agli anni Ottanta, e mi dispiace non esserli vissuti, e ogni traccia mi stupisce.



Il cuore che fa un doppio skip cosa salta?

Con i sintetizzatori di Elettrica le parole sono nate alla svelta. Prima arriva la musica e da tempo desideravo creare un Pop moderno con citazioni del passato. Ci sono riferimenti testuali agli anni Novanta pensati per fare sentire casa quel decennio.



Quando è una canzone che trasmette disillusione col suo “lascia che ste notti diventino poi mai”: è la narrazione di un tuo momento personale che andava esorcizzato?

La vita è fatta di momenti e ci sono quelli dei non detti, a volte non ho il coraggio di cogliere l’attimo, dovremmo essere tutti un po’ più intraprendenti. Da riflessiva ci penso dopo cosa si intuisce da quel ti amo ipotetico che arriva alla fine del video.



Quali sono le canzoni che ti fanno piangere?

Ascolto un po’ tutto, sono musicopatica, in base allo stato d’animo scelgo.



Niente Prove è la tua descrizione dell’uomo procrastinatore e che sa dire solo si ma? Oltre a non essere proprio trasparente visto che “non sono il piano B di nessuno”? Come sottolinei in Adulto, Si in amore serve “uno che c’è davvero”?

Ho assistito a una scena dove lei faceva tutto e lui era inerme, lei indaffarata su più fronti e lui le teneva solo la borsetta, quindi è una traccia ironica che dipinge questo maschio che non sa cosa vuole davvero, noi donne non vogliamo uno che va a traino. Niente Prove è la mia idea di femminilità, io sono amata dalle donne e questa è una dichiarazione di libertà, di come concepisco vita e amore.



Vola termina con “You and I”: è la fine della terapia?

E’ una traccia fortemente voluta in quanto unisce la mia anima Lirica a quella Pop. Ho legato queste due anime di Elena, è una ballad d’amore perché per mia madre io racconto la rabbia per il mondo e un giorno mi ha detto… ma una canzone d’amore non me la fai?



Va Bene anche Così tratta il tema delle aspettative sociali? Il senso dell’inadeguatezza? “Dimmi se andrò bene anche se non so brillare come vuoi tu da me. Sto cercando il mio perché, ma non so ancora per cosa sono fatta io”. E’ collegata alle anime perse in un mare di fretta di cui parli Vuoto in Mano?

Tutti qui si aspettano qualcosa, cercano i vivere nelle situazioni ma nella società c’è tanto apparire che è più importante dell’essere. Lei si sente inadeguata, si sente imperfetta in un mondo perfetto, lei è la nota stonata, è fragile, ha paura delle paure quotidiane, soffre una inadeguatezza al presente.



Niente Prove, Adulto Sì, Amore Zero certo che hai una opinione poco bella del genere maschile!

Ero un po’ arrabbiata, racconto anche un po’ del mia passato amoroso, c’è un po’ del mio dentino avvelenato amoroso.



“Io resto vero, anche se costa, in mezzo a chi urla e non ascolta”: è così che rivendichi il tuo diritto di essere umano in un mondo che si nasconde dietro uno schermo?

E’ una traccia cattiva, contiene la tuttologia imperante di questa epoca, presto ci sarà pure un videoclip ambientato in un tribunale dove io sono giudicata da tutti, giudicata addirittura prima di essere ascoltata. I giudici indossano una maschera, sono senza volto.



Chiudiamo tornando al punto di partenze, a Elettrica: il tuo approccio alla vita è un Forever Young consapevole?

Assolutamente sì, gli anni passano, si matura ma resta bello divertirsi con piccole cose.



Cosa accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Sto preparando dei live per raccontare Elettrica e la mia storia passata.





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