Il Bob Dylan Center celebra i 30 anni di Time Out of Mind con Not Dark Yet, un concerto speciale in programma il 29 gennaio 2027 a Tulsa. Sul palco, tra gli altri, Elvis Costello, Steve Earle, Jason Isbell, Diana Krall, Margo Price e Oscar Isaac Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Trent'anni dopo la pubblicazione di Time Out of Mind, uno degli album più importanti della carriera di Bob Dylan, il Bob Dylan Center di Tulsa celebra il disco con un concerto speciale. Si intitola Not Dark Yet, dalla canzone contenuta nell'album, e andrà in scena il 29 gennaio 2027 al Cain's Ballroom, storico locale di Tulsa dove lo stesso Dylan si è esibito. La serata sarà dedicata innanzitutto all'esecuzione integrale di Time Out of Mind, pubblicato nel 1997 e diventato nel tempo uno dei lavori più celebrati della produzione di Dylan. Il primo set ripercorrerà tutti i brani dell'album, tra cui Love Sick, Tryin' to Get to Heaven, Not Dark Yet e Make You Feel My Love. La seconda parte allargherà invece lo sguardo all'intero repertorio del cantautore. Pubblicato il 30 settembre 1997, Time Out of Mind fu prodotto da Daniel Lanois e vinse tre Grammy, compreso quello per l'Album dell'anno. Il disco, attraversato da temi come il tempo che passa, la perdita, l'amore e la morte, è stato a lungo considerato un momento di rinascita artistica per Dylan.

Un cast di grandi nomi Sul palco saliranno numerosi artisti chiamati a reinterpretare le canzoni di Dylan. Tra i nomi annunciati ci sono Elvis Costello, Steve Earle, Jason Isbell, Patterson Hood, Margo Price, Diana Krall, Angélique Kidjo, Joe Henry, Ray Benson e Joy Harjo. Parteciperà anche Oscar Isaac, protagonista del film dei fratelli Coen A proposito di Davis, nel quale interpretava un musicista folk ispirato alla scena musicale del Greenwich Village degli anni Sessanta. A guidare la serata sarà il comico Marc Maron, mentre la direzione musicale sarà affidata a Doug Keith. La house band comprenderà Chatham County Line, Brad Cook, Phil Cook e Darren Jessee, batterista dei Ben Folds Five. Approfondimento Bob Dylan incontra in Vaticano papa Leone XIV

Jim Keltner torna a Tulsa Tra gli ospiti più significativi ci sarà Jim Keltner, storico collaboratore di Dylan e batterista in numerosi brani di Time Out of Mind. Nato proprio a Tulsa, Keltner salirà sul palco per alcune canzoni. Il musicista sarà inoltre protagonista di un incontro e di una sessione d'ascolto il 28 gennaio alla Church Studio, alla vigilia del concerto. L'appuntamento sarà riservato agli artisti coinvolti in Not Dark Yet e ai sostenitori del Bob Dylan Center. Approfondimento Bob Dylan, la carriera