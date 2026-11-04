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Bob Dylan incontra in Vaticano papa Leone XIV

Musica
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l cantautore americano, Premio Nobel per la Letteratura, era già stato citato dal Pontefice per il suo messaggio pacifista e contro la minaccia nucleare. Il prossimo concerto di Bob Dylan a Roma è in programma giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21, al Palazzo dello Sport dell'EUR

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"Oggi ho accompagnato Bob Dylan da papa Leone insieme ad Andrea Monda. Non senza l'emozione di vivere un incontro che ha il sapore della storia e la sensazione che, ad ogni passo nel Palazzo apostolico, sarebbe potuta accadere qualunque cosa!". Così padre Antonio Spadaro racconta sui social l'incontro in Vaticano tra il cantautore americano e il Pontefice, pubblicando anche due fotografie che li ritraggono insieme: Dylan indossa un cappuccio nero, mentre papa Leone lo accoglie in un momento destinato a suscitare grande interesse. Un appuntamento speciale che precede di pochi giorni il ritorno dell'artista sul palco italiano: il prossimo concerto di Bob Dylan a Roma è in programma giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21, al Palazzo dello Sport dell'EUR.

L'appello alla pace

Bob Dylan, uno dei protagonisti assoluti della storia della musica, è stato richiamato da papa Leone XIV nel suo impegno contro la corsa agli armamenti e la minaccia nucleare. Il cantautore americano, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2016, è stato citato dal Pontefice nella prefazione al volume Disarmata e disarmante. La pace è un dono, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Leone XIV ha scelto un passaggio di "Go Away You Bomb", brano scritto da Dylan nel 1963 e dedicato alla minaccia della bomba atomica, riportando le parole con cui il musicista denuncia la responsabilità dell'uomo nella costruzione e nell'uso delle armi. Un riferimento non casuale: attraverso la voce di uno degli artisti più influenti del Novecento, il Papa ha voluto rafforzare il proprio messaggio a favore del disarmo, ricordando che la sicurezza non può fondarsi sulla paura e sulla deterrenza nucleare, ma sulla ricerca concreta della pace.

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A handout picture, provided by Vatican Media Press Office, shows Pope Leo XIV, meeting US musician Bob Dylan at the Vatican, 04 November 2026. ANSA/SIMONE RISOLUTI-VATICAN MEDIA HANDOUT +++HANDOUT- EDITORIAL USE ONLY/NO SALES+++
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