Lunedì 2 novembre Bob Dylan si è esibito all’Unipol Dome di Milano per il primo dei tre appuntamenti italiani. Il cantautore statunitense ha stupito con un concerto memorabile. Nessun dialogo con il pubblico. Smartphone sigillati all'ingresso. Attesa per gli spettacoli del 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e del 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lunedì 2 novembre Bob Dylan si è esibito all’Unipol Dome di Milano per il primo dei tre appuntamenti italiani del suo Lights of Autumn Tour. Il cantautore statunitense ha regalato un’esperienza unica, resa ancora più indimenticabile dal divieto di utilizzare smartphone per filmare e fotografare. Un’ora e mezza di flusso musicale vissuto in religioso silenzio.

Bob Dylan, solo musica e nessuna parola Alle 20:55 l'artista ha fatto il suo ingresso dando il via a uno show unico e irripetibile. Nessun maxischermo sul palco, come a voler arrivare all’osso della produzione artistica. Un viaggio onirico tra terre sconfinate in cui il country e il blues si sono mescolati l'un l'altro. Il cantautore ha deciso di stupire riarrangiando i brani per creare nuovi mondi sonori in grado di lasciare sbalorditi. L’Unipol Dome, la nuova cattedrale milanese del live entertainment, ha registrato il sold out confermando il suo ruolo centrale nell’ospitare alcune delle più grandi stelle di fama italiana e internazionale. Il pubblico, senza distrazioni, ha assistito a quasi due ore di spettacolo ad alto tasso emozionale. Nell’era della condivisione e dell’engagement social, il cantautore ha vietato l'utilizzo degli smartphone, facendoli sigillare in apposite custodie all’ingresso. Uno spettacolo accessibile soltanto ai presenti, chiamati a immergersi completamente nell’evento. Approfondimento Bob Dylan compie 85 anni, le copertine più belle dei suoi dischi. FOTO