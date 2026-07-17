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Bob Dylan in Italia a novembre per tre concerti a Milano, Roma e Bologna

Musica

Come sempre avviene ai concerti del menestrello d'America non sarà possibile portare in sala i telefoni cellulari

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Dopo il grande successo del Rough and Rowdy Ways Tour, Bob Dylan torna in Italia il prossimo autunno per tre concerti. L'artista si esibirà il 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all'Unipol Arena di Bologna, portando sul palco uno spettacolo che conferma la capacità di Bob Dylan di reinventare continuamente la propria musica dal vivo. Il Rough and Rowdy Ways Tour nasce dall'omonimo album pubblicato nel 2020. Mentre la sua ultima pubblicazione ufficiale è The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963 del 2025. L'album Rough and Rowdy Ways, uscito nel 2020, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della sua carriera recente, entrando nelle classifiche di fine anno di numerose testate specializzate e riaffermando il suo ruolo di protagonista assoluto della musica contemporanea.

AI CONCERTI DI BOB DYLAN VIETATA OGNI FOrMA DI RIPRESA

Le tre date italiane si svolgeranno in collaborazione con Yondr. L'utilizzo di telefoni cellulari, videocamere e dispositivi di registrazione sarà vietato durante lo spettacolo, per offrire al pubblico un'esperienza di ascolto ancora più immersiva e autentica. Si chiama Phone Free Show ed è una richiesta ben precisa di Bob Dylan: i telefoni possono essere introdotti in sala solo in custodia sigillata certificata per il tour, qualora ci fosse una emergenza ci sono apposite aree dove si può aprire la custodia e telefonare. Come recita il comunicato è una scelta "obbligatoria e non negoziabile". Per quanto concerte i biglietti i fan che desiderano accedere alla Virgin Radio Presale potranno registrarsi sul sito di Virgin Radio per ricevere tutte le informazioni necessarie. La prevendita inizierà alle ore 11 di lunedì 20 luglio. La vendita generale sarà invece disponibile dalle ore 11.00 di mercoledì 22 luglio su Ticketone.

 

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