Deborah Ann Woll interpreterà nuovamente Faye nella serie live-action di God of War targata Prime Video, dopo aver già prestato la voce e le sembianze al personaggio nei videogiochi. L’attrice si aggiunge a un cast che comprende Dave Bautista nei panni di Kratos e Callum Vinson in quelli di Atreus Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Deborah Ann Woll torna nell’universo di God of War. L’attrice interpreterà Faye nella serie televisiva live-action di Prime Video ispirata alla celebre saga videoludica. Si tratta di un ritorno particolarmente significativo: Woll aveva già interpretato lo stesso personaggio nel videogioco God of War Ragnarök e sarà protagonista anche del prossimo God of War: Laufey, atteso nel maggio 2027. Woll è l’ultima interprete proveniente dai videogiochi a riprendere nella serie il ruolo dello stesso personaggio. Prima di lei era stato annunciato anche il ritorno di Alastair Duncan, che darà nuovamente voce e volto a Mimir. Il cast della serie comprende Dave Bautista nel ruolo di Kratos, Callum Vinson in quello di Atreus, Mandy Patinkin come Odino ed Ed Skrein nei panni di Baldur. Completano il gruppo Max Parker come Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson come Thor, Teresa Palmer come Sif, Alastair Duncan come Mimir, Jeff Gulka come Sindri, Danny Woodburn come Brok, Sonya Walger come Freya, Island Austin come Thrud, Ben Chapple come Magni, Louis Cunningham come Modi ed Evelyn Miller come Gná.

Chi è Faye Faye è la moglie di Kratos e la madre di Atreus. La sua morte dà avvio agli eventi centrali della storia: padre e figlio intraprendono infatti un viaggio per disperdere le sue ceneri. Nel corso dell’avventura, Kratos e Atreus scoprono però alcuni segreti sul passato di Faye, arrivando a interrogarsi su quanto conoscessero realmente la donna. La sua figura rappresenta quindi un elemento fondamentale per comprendere il rapporto tra i due protagonisti e lo sviluppo della narrazione. Approfondimento Diablo, la serie animata Netflix tratta dal videogioco

La serie racconta la storia dei videogiochi più recenti La serie televisiva riprenderà la vicenda dei due capitoli più recenti della saga. Al centro ci sarà il rapporto tra Kratos e Atreus, con il protagonista impegnato a crescere il figlio di dieci anni mentre affronta le divinità della mitologia norrena. Il viaggio per portare le ceneri di Faye alla loro destinazione diventa così anche un percorso di formazione per entrambi. Kratos cercherà di insegnare al figlio come diventare un dio migliore, mentre Atreus proverà a insegnare al padre come diventare un uomo migliore. Approfondimento God of War, Ryan Hurst (volto di Kratos) sostituito dopo un infortunio

Due stagioni già ordinate Prime Video ha commissionato due stagioni della serie, che saranno girate consecutivamente. Le riprese erano iniziate a Vancouver nel febbraio 2026, ma la produzione è stata interrotta dopo che Ryan Hurst, inizialmente scelto come protagonista, ha riportato un infortunio sul set durante l’estate. Il ruolo di Kratos è stato successivamente affidato a Dave Bautista e le riprese sono riprese alla fine di ottobre. Approfondimento Persona, il videogame diventa una serie live action di Netflix