Crash Bandicoot, Netflix sarebbe al lavoro sulla serie animata

Crash Bandicoot diverrà anche una serie tv? Nel corso degli anni il franchise ha riscosso grande successo appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Nel 1996 il videogioco ha fatto il suo debutto rendendo celebri numerosi personaggi: da Aku Aku a Coco Bandicoot . Ora, What’s on Netflix ha annunciato che la piattaforma di streaming sarebbe intenzionata a realizzare una serie animata proprio sul protagonista del videogioco. Nessuna informazione sulla possibile sinossi della serie tv, massimo riserbo anche sul cast e sull’eventuale data di distribuzione.

Il sito ha riportato che la produzione della serie tv potrebbe essere firmata dagli studios WildBrain, coinvolti nella realizzazione di Sonic Prime, composta da tre stagioni per un totale di ventitré episodi distribuiti tra il dicembre del 2022 e il gennaio del 2024. Al momento Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla serie basata su Crash Bandicoot, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi.

Recentemente numerosi videogiochi sono sbarcati sul grande schermo, citiamo ad esempio Un film Minecraft, la saga di Supersonic e Super Mario Bros. - Il film, quest’ultimo divenuto il lavoro basato su un videogioco di maggior successo di sempre con un botteghino internazionale di oltre 1.300.000.000 di dollari; ricordiamo anche le candidature nelle categorie Miglior film d’animazione, Migliore canzone originale e Miglior risultato al cinema e al box office all’81esima edizione dei Golden Globe.

Nel 2001 e nel 2003 Angelina Jolie (FOTO) ha portato Lara Croft, protagonista di Tomb Raider, sul grande schermo. L’archeologa è poi tornata con l’interpretazione di Alicia Vikander nel reboot diretto da Roar Uthaug.