Netflix si prepara a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore degli adattamenti videoludici con un nuovo progetto. Si tratta di una serie televisiva live action ispirata a Persona, il celebre franchise di JRPG sviluppato da Atlus e SEGA, che nel corso degli anni ha costruito un immaginario narrativo stratificato e un seguito globale sempre più ampio. Secondo quanto riportato da Variety, la produzione sarebbe ancora in una fase embrionale

Netflix si prepara a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore degli adattamenti videoludici con un nuovo progetto che, almeno sulla carta, punta a intercettare una delle community più consolidate e riconoscibili del panorama giapponese contemporaneo. Si tratta di una serie televisiva live action ispirata a Persona, il celebre franchise di JRPG sviluppato da Atlus e SEGA, che nel corso degli anni ha costruito un immaginario narrativo stratificato e un seguito globale sempre più ampio. Secondo quanto riportato da Variety, la produzione sarebbe ancora in una fase embrionale, con numerosi elementi chiave del progetto in via di definizione e nessuna informazione ufficiale ancora consolidata da parte della piattaforma.

In questo contesto di sviluppo preliminare, emergono però già i primi dettagli su un impianto produttivo che coinvolge figure di rilievo dell’industria televisiva e dell’adattamento da videogiochi. L’operazione si inserisce inoltre in una strategia più ampia di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), sempre più orientata a trasformare proprietà videoludiche affermate in contenuti seriali e cinematografici destinati al pubblico globale, senza tuttavia rinunciare a un certo grado di sperimentazione narrativa.