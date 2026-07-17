Brutte notizie per l'adattamento televisivo del celebre videogioco PlayStation: l'attore che avrebbe dovuto interpretare il protagonista si è lacerato un bicipite durante una scena acrobatica e la produzione, ferma da fine giugno, ha scelto di affidare il ruolo a un altro interprete. Le riprese dovrebbero ripartire a metà ottobre

Il destino sembra accanirsi contro la serie tv di God of War.

Il progetto targato Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, tra i più attesi nel filone degli adattamenti videoludici, perde il suo protagonista: Ryan Hurst, noto al pubblico per Sons of Anarchy, non sarà più Kratos. L'attore si è procurato la rottura di un bicipite mentre eseguiva uno stunt a fine giugno, un infortunio che ha imposto un intervento chirurgico e uno stop immediato al set canadese.

Un infortunio che cambia tutto

La decisione di procedere con un nuovo casting non è stata presa a cuor leggero. Secondo Deadline, la riabilitazione richiederà dai quattro ai sei mesi, mentre per un pieno ritorno alla forma fisica potrebbe servire fino a un anno: tempistiche incompatibili con il calendario di lavorazione, per un personaggio che richiede una presenza fisica imponente e costante.

La beffa è doppia per Hurst, che si era sottoposto a una trasformazione notevole, mettendo su circa diciotto chili di massa muscolare per calarsi nei panni dello spartano. Curiosità: l'attore aveva già un legame con la saga, avendo prestato la voce a Thor nel videogioco God of War: Ragnarok.

Il problema non riguarda solo il protagonista. Le riprese erano partite a febbraio a Vancouver e al momento dell'incidente il team aveva completato quattro episodi, che ora dovranno essere girati di nuovo.

A pesare c'è anche un fattore anagrafico: il co-protagonista Atreus è interpretato da un attore bambino, Callum Vinson, e i tempi di crescita del giovane interprete rendono difficile riutilizzare il materiale già girato.