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God of War, Ryan Hurst (volto di Kratos) sostituito dopo un infortunio sul set

Serie TV
©Getty

Brutte notizie per l'adattamento televisivo del celebre videogioco PlayStation: l'attore che avrebbe dovuto interpretare il protagonista si è lacerato un bicipite durante una scena acrobatica e la produzione, ferma da fine giugno, ha scelto di affidare il ruolo a un altro interprete. Le riprese dovrebbero ripartire a metà ottobre

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Il destino sembra accanirsi contro la serie tv di God of War.

 

Il progetto targato Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, tra i più attesi nel filone degli adattamenti videoludici, perde il suo protagonista: Ryan Hurst, noto al pubblico per Sons of Anarchy, non sarà più Kratos. L'attore si è procurato la rottura di un bicipite mentre eseguiva uno stunt a fine giugno, un infortunio che ha imposto un intervento chirurgico e uno stop immediato al set canadese.

Un infortunio che cambia tutto

La decisione di procedere con un nuovo casting non è stata presa a cuor leggero. Secondo Deadline, la riabilitazione richiederà dai quattro ai sei mesi, mentre per un pieno ritorno alla forma fisica potrebbe servire fino a un anno: tempistiche incompatibili con il calendario di lavorazione, per un personaggio che richiede una presenza fisica imponente e costante.

 

La beffa è doppia per Hurst, che si era sottoposto a una trasformazione notevole, mettendo su circa diciotto chili di massa muscolare per calarsi nei panni dello spartano. Curiosità: l'attore aveva già un legame con la saga, avendo prestato la voce a Thor nel videogioco God of War: Ragnarok

 

Il problema non riguarda solo il protagonista. Le riprese erano partite a febbraio a Vancouver e al momento dell'incidente il team aveva completato quattro episodi, che ora dovranno essere girati di nuovo.

 

A pesare c'è anche un fattore anagrafico: il co-protagonista Atreus è interpretato da un attore bambino, Callum Vinson, e i tempi di crescita del giovane interprete rendono difficile riutilizzare il materiale già girato.

Il cast e i piani della produzione

Nonostante la battuta d'arresto, l'ambizione del progetto resta intatta. La serie, che ha ricevuto un ordine di due stagioni, è scritta e prodotta dallo showrunner Ronald D. Moore, con Frederick E.O. Toye alla regia dei primi due episodi.

 

La storia adatta il reboot del 2018 e il sequel God of War Ragnarök del 2022, ambientati nel mondo della mitologia norrena.

 

Nel cast figurano Mandy Patinkin nel ruolo di Odino, Teresa Palmer in quello di Sif, Ed Skrein come Baldur, Max Parker come Heimdall e Ólafur Darri Ólafsson nei panni di Thor.

 

Per conoscere il volto del nuovo Kratos bisognerà invece attendere: la produzione punta a ripartire a metà ottobre, ma al momento non circolano nomi ufficiali sul sostituto.

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