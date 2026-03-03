God of War, nuove aggiunte al cast della serie tv

Variety ha riferito i nomi delle nuove aggiunte al cast dell'adattamento live action del celebre videogioco omonimo. Ecco chi sono gli interpreti che daranno il volto a Modi, Magni, Gna e Thrud

La produzione di God of War, la serie televisiva targata Prime Video, annunciata per la prima volta nel 2021, entra nel vivo con la diffusione di nuovi dettagli sul cast, ormai in via di completamento.

Le ultime novità riportate da Variety riguardano due personaggi che erano ancora senza un interprete, due principali e due ricorrenti.

Louis Cunningham sarà Modi, Ben Chapple sarà Magni. Evelyn Miller interpreterà Gna ed Island Austin sarà Thrud. Cunningham ed Austin avranno ruoli principali mentre Chapple e Miller appariranno nello show in maniera ricorrente.

Nel cast anche Evelyn Miller e Louis Cunningham A poca distanza dall'annuncio dell'ingresso di Ed Skrein in God of War per il ruolo del villain Baldur, arrivano altri nomi a completare la lunga lista di interpreti del cast della serie la cui lavorazione dovrebbe parire nel mese di marzo a Vancouver, in Canada, tempi che dovrebbero consentire una messa in onda non prima del 2027.

La produzione targata Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television e PlayStation Productions, è ormai in moto, dopo diverse pause, ripartenze e cambi nel team dei realizzatori.

Tre giorni fa Prime Video e l'account ufficiale della serie hanno pubblicato in maniera congiunta la prima foto ufficiale dello show, che richiama una scena dell'inizio del videogioco, protagonisti Kratos e Atreus interpretati rispettivamente dagli attori Ryan Hurst e Callum Vinson, intenti in una scena di caccia nella foresta.

Mentre la produzione è occupata con l'apertura del set di un prodotto già confermato per le prime due stagioni, arrivano le notizie sui nuovi interpreti della attesa grande avventura sul piccolo schermo che unirà il pubblico della tv e i gamer.

Louis Cunningham, apparso in Marie Antoinette e in Bridgerton, sarà il f iglio del dio Thor e il fratello minore di Magni. Quest'ultimo, primogenito di Thor, sarà interpretato dall'australiano Ben Chapple, visto nelle serie Campus Cops e Playing for Keeps.

Evelyn Miller, già nel cast di Foundation, sarà Gna, la Regina delle Valchirie. Island Austin, in estate al cinema in Insidious: The Bleeding World, sesto film della saga, interpreterà Thrud.

La serie basata sui due più recenti capitoli del videogioco La serie, che già conta un cast con nomi di rilievo, sarà il racconto sul piccolo schermo degli ultimi due capitoli della saga videoludica. Il focus sarà la mitologia norrena e in particolare, il rapporto tra Kratos e il figlio Atreus, dopo la morte di Faye, la moglie di Kratos.

La sinossi ufficiale recita: "“Padre e figlio Kratos e Atreus intraprendono un viaggio per diffondere le ceneri della loro moglie e della loro madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare a suo figlio ad essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare a suo padre come essere un essere umano migliore. "

Lo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo è Ronald D. Moore, già coinvolto in produzioni come Star Trek: The Next Generation, Outlander e For All Mankind, subentrato nello show nel 2024.