Mercoledì 25 novembre l’assemblea dei lavoratori del teatro veneziano deciderà se confermare o revocare l’astensione prevista per il concerto inaugurale della stagione sinfonica. La Fenice apre al confronto su organico e inquadramenti. La richiesta sul welfare sarà valutata dal Consiglio di indirizzo. Mauro Vianello, della Fistel Cisl Veneto, giudica la risposta lontana dalle attese

Il 23 novembre i sindacati avevano chiesto un incontro per cercare un’intesa. Come riferisce l’ANSA, il sovrintendente Nicola Colabianchi ha declinato la richiesta e si è detto disponibile a rispondere per iscritto.

Il Teatro La Fenice di Venezia ha risposto alle cinque richieste di sindacati e Rsu in vista dell’assemblea dei lavoratori, anticipata a mercoledì 25 novembre. I dipendenti decideranno se confermare o revocare lo sciopero di sabato 28 novembre, quando è in programma il concerto inaugurale della stagione sinfonica diretto da Riccardo Frizza. Il 13 novembre lo sciopero per l’apertura della stagione lirica aveva fatto saltare la prima recita di Fedora di Umberto Giordano.

Segreteria artistica e direzione della produzione

Per la segreteria artistica, i rappresentanti dei lavoratori chiedono una nomina nelle prossime settimane. La Fenice si impegna a esaminare funzioni, responsabilità e modalità di copertura dell’incarico, tenendo conto anche delle professionalità interne. La direzione lascia aperti i tempi di un’eventuale nomina e ricorda che il ruolo è inattivo da dodici anni.

La seconda richiesta riguarda un confronto sul ripristino della figura del direttore della produzione, da individuare con un bando quando ci saranno le condizioni. La Fondazione si dice disponibile a discuterne e lascia aperte le decisioni sul ripristino dell’incarico e sul bando.

Organico e welfare

Sindacati e Rsu chiedono anche di ampliare la pianta organica per ridurre la precarietà e di ripristinare i primi livelli. La Fenice si impegna a valutare i fabbisogni di tutti i settori. Sugli inquadramenti, la direzione si dice disponibile a esaminare le esigenze segnalate ed esclude avanzamenti automatici e generalizzati.

I rappresentanti dei lavoratori chiedono infine conferma dell’erogazione del welfare, prevista per novembre secondo la loro lettera. La questione sarà valutata nella prossima seduta del Consiglio di indirizzo. Colabianchi ha precisato che il tema non figurava tra le richieste presentate nell’incontro del 17 novembre.