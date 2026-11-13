Cancellata per lo sciopero dei lavoratori la prima di Fedora al Teatro La Fenice di Venezia, prevista il 13 novembre. Il debutto dell’opera di Umberto Giordano è in programma sabato 14. La Rsu chiede interventi sull’organizzazione del lavoro, sulla trasparenza gestionale e sui ruoli dirigenziali vacanti. La Fondazione ricorda la proposta economica complessiva da 400mila euro e propone un nuovo incontro per il 16 novembre. Restano aperte anche le questioni legate alla tournée a Shanghai Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

.Non accenna a placarsi lo scontro fra i lavoratori e la direzione del Teatro La Fenice di Venezia. Tanto che lo sciopero annunciato lo scorso 22 ottobre ha ufficialmente portato alla cancellazione della prima della stagione lirica, prevista per stasera. La Fedora di Umberto Giordano, con una nuova produzione affidata a Hugo de Ana, debutterà quindi domani, sabato 14 novembre, riportando l'opera sul palcoscenico veneziano a quasi 60 anni dall'ultima rappresentazione (1968).

La cancellazione della recita Il 12 novembre la Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) del Teatro La Fenice ha dato notizia della cancellazione della recita, dopo la conferma dello sciopero. Nel comunicato, i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito le richieste di ripristinare le figure previste dal Manuale organizzativo e di intervenire sull’accentramento di poteri che contestano alla direzione. La Rsu ha inoltre convocato un’assemblea aperta per il 13 novembre alle 14.30 in Campo San Fantin, davanti al teatro, per illustrare le ragioni della mobilitazione a cittadini, abbonati e stampa. Leggi anche Teatro La Fenice, Venezi impugna risoluzione del contratto

L’annuncio dello sciopero Lo scorso 22 ottobre, con una lettera alla direzione del Teatro la Fenice di Venezia, Cgil Slc, Fistel Cisl, Uilfpc Uil e Fials hanno annunciato due scioperi per le prime in programma il 13 novembre per la stagione lirica e il 28 novembre per la stagione sinfonica. Una decisione presa dopo l'Assemblea generale dei lavoratori del 9 ottobre e il successivo incontro con la direzione del 13 ottobre. "La mobilitazione - avevano spiegato le Rsu - si rende necessaria a fronte del permanere di criticità che da tempo non trovano soluzione, con particolare riferimento alla qualità delle relazioni sindacali e dell'organizzazione del lavoro, alla mancata risposta a specifiche problematiche segnalate dalle lavoratrici e dai lavoratori e alla grave insufficiente valorizzazione delle professionalità presenti nel Teatro. La gestione della tournée di Shanghai - rilevano - ne è solo l'ultima dimostrazione. Alle richieste dei lavoratori la direzione ha risposto in modo insufficiente nonostante il contributo straordinario del Comune. Abbiamo ribadito la nostra critica per come è stata evidentemente preparata la proposta economica e a come non si è voluto trovare diverse sinergie e sponsorizzazioni per arrivare ad una indennità di trasferta almeno dignitosa". I sindacati lamentavano, tra l'altro, "una insufficiente attenzione da parte della direzione nell'affrontare problematiche ormai da anni oggetto di confronto". "Ringraziamo il sindaco Venturini per essersi messo a disposizione per trovare una soluzione alla vertenza, anche attraverso risorse per la tournée. Una disponibilità che apprezziamo e che rende ancora più evidente come il problema sia al vertice della Fondazione - aveva rincarato Nicola Atalmi, segretario generale della Slc Cgil Veneto - Le continue provocazioni del sovrintendente Nicola Colabianchi alimentano il conflitto e non mettono gli artisti e tutti i lavoratori della Fenice nelle migliori condizioni per rappresentare l'eccellenza del teatro e portare l'immagine di Venezia nel mondo. Chi guida una simile istituzione ha il dovere di creare le condizioni per lavorare bene, riconoscendo il valore e la dignità delle persone. Per queste ragioni chiediamo le dimissioni di Colabianchi. La Fenice ha bisogno di una guida capace di assumersi responsabilità, costruire soluzioni e rispettare chi, ogni giorno, ne rende possibile il prestigio". Leggi anche Licenziamento Venezi: "Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta"

Lo scontro tra Colabianchi e la Rsu dopo la trasferta a Shanghai A fine ottobre le tensioni fra il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi, e la Rsu del teatro si sono ulteriormente inasprite, poco prima di un incontro calendarizzato il 4 novembre per tentare di scongiurare in extremis il doppio sciopero. Il 30 ottobre Colabianchi, dopo il rientro della trasferta a Shanghai, ha scritto ai dipendenti ringraziandoli "per i risultati raggiunti nella realizzazione al meglio di questa straordinaria iniziativa", ottenuti "superando difficoltà inaspettate". Tra queste, il salto di una prova musicale "causa assemblea" e una prova "senza la protagonista" che aveva perso l'aereo. In ogni caso "sono stati conseguiti risultati dall'altissimo pregio artistico, tecnico, organizzativo". A stretto giro è arrivata la risposta della Rsu, che su Shanghai parla di una situazione "vergognosa sul piano organizzativo". Per esempio, afferma, "siamo arrivati a una prova generale trasformata d'urgenza in una prova d'assieme unicamente perché la direzione musicale e registica brancolava nel caos e aveva bisogno di tempo supplementare per rattoppare i buchi della pianificazione". Ma si citavano anche i leggii dell'orchestra privi di luci funzionanti, con il direttore d'orchestra costretto a interrompere le prove. Insomma "se il sipario si è alzato e i risultati artistici sono stati salvati, non è certo merito di un'organizzazione efficiente, ma esclusivamente del senso del dovere, del sacrificio e della straordinaria professionalità delle masse artistiche e dei reparti tecnici, costretti a tappare voragini inaccettabili a spese del proprio equilibrio psicofisico". Per i rappresentanti sindacali "i lavoratori del Teatro La Fenice non si accontentano dei complimenti di facciata a sipario chiuso. Pretendono rispetto, organizzazione seria, tutele sanitarie e il corretto inquadramento contrattuale". Leggi anche Fondazione La Fenice, 'annullate tutte le collaborazioni con Venezi'

L’incontro del 4 novembre L’incontro del 4 novembre fra i vertici del teatro e i rappresentanti sindacali non ha però portato a un accordo. La dirigenza del teatro aveva aperto alla possibilità di integrare la diaria per la trasferta di Shanghai, rispetto al minimo contrattuale previsto, e aveva proposto una discussione su progettualità e pianta organica, ma senza tempistiche precise. Condizioni giudicate insufficienti dall'assemblea dei lavoratori, che il 5 novembre ha confermato gli scioperi. "Non c'è alcun cambio di passo sulla governance del Teatro, nessuna trasparenza sull'organigramma e sui bandi per i ruoli chiave, né la volontà di affrontare concretamente le criticità organizzative e gestionali più volte denunciate dalle maestranze - aveva commentato la Rsu - La dignità dei lavoratori, la sicurezza e la trasparenza gestionale non si comprano e non sono negoziabili". Leggi anche Beatrice Venezi: "È sfumato il progetto culturale di questo governo"

La replica di Colabianchi e la proposta della dirigenza "Esprimo amarezza e rammarico per la decisione dell'assemblea dei lavoratori di confermare le giornate di sciopero del 13 e del 28 novembre, in occasione delle inaugurazioni della stagione lirica e della stagione sinfonica - aveva replicato a stretto giro Colabianchi - Nel pieno rispetto del diritto di sciopero, ritengo doveroso rendere noti i contenuti della proposta formalizzata dalla Direzione per cercare una soluzione alla vertenza". Colabianchi precisava quindi che, "sul piano economico, la proposta aveva confermato lo stanziamento di 250.000 euro al welfare e previsto ulteriori 150.000 euro, per un valore complessivo di 400.000 euro, erogabile a fine novembre 2026. L'articolazione prevedeva 300.000 euro da ripartire in quota uguale tra tutti gli aventi diritto e 100.000 destinati al personale partecipante alla tournée di Shanghai. Consapevoli che le questioni poste dai lavoratori non si esauriscono nella componente economica, abbiamo inoltre proposto due tavoli di confronto. Il primo dedicato alla valorizzazione delle professionalità e all'organizzazione del lavoro, per individuare soluzioni concrete alle problematiche quotidiane segnalate dal personale e condividere criteri trasparenti di riconoscimento del merito e delle competenze. Il secondo dedicato all'organico, per individuare i fabbisogni dei diversi settori, definire le priorità e tradurle in interventi concretamente attuabili".

Rsu Fenice: "Eccessivo accentramento di poteri" Infine, l’11 novembre la rappresentanza sindacale unitaria ha ribadito, in conferenza stampa, che alla base delle due giornate di sciopero ci sono soprattutto problemi organizzativi, legati all'accentramento eccessivo di poteri e ruoli. I rappresentanti dei lavoratori hanno spiegato di aver chiesto in più di una occasione alla dirigenza un impegno a pubblicare i bandi per due figure dirigenziali oggi assenti nel teatro: direttore di produzione e segretario artistico. Poi sono state avanzate critiche al sovrintendente Colabianchi e al sindaco di Venezia, Simone Venturini: "Il sindaco è assente, e la sua figura (è presidente della Fondazione, ndr) è pesante in questa fase. A luglio ci aveva promesso una convocazione per settembre, che non è mai arrivata, fino ad oggi", ha detto Marco Trentin della Fials Cisal. Poi Mauro Vianello della Fistel Cisl si è domandato "se ci sia davvero la volontà di trovare una soluzione. Forse - ha detto - per quello che vediamo, la volontà è di andare alla rottura, di alzare i toni. Perché non c'è stato un confronto vero?". "Noi non vogliamo decidere chi dirige - ha osservato quindi Nicola Atalmi della Slc Cgil -, vogliamo che la Fenice sia diretta bene". Leggi anche Beatrice Venezi: “La partita è chiusa solo quando fischia l’arbitro”

La replica di Colabianchi e la proposta della dirigenza "Esprimo amarezza e rammarico per la decisione dell'assemblea dei lavoratori di confermare le giornate di sciopero del 13 e del 28 novembre, in occasione delle inaugurazioni della stagione lirica e della stagione sinfonica - aveva replicato a stretto giro Colabianchi - Nel pieno rispetto del diritto di sciopero, ritengo doveroso rendere noti i contenuti della proposta formalizzata dalla Direzione per cercare una soluzione alla vertenza". Colabianchi precisava quindi che, "sul piano economico, la proposta aveva confermato lo stanziamento di 250.000 euro al welfare e previsto ulteriori 150.000 euro, per un valore complessivo di 400.000 euro, erogabile a fine novembre 2026. L'articolazione prevedeva 300.000 euro da ripartire in quota uguale tra tutti gli aventi diritto e 100.000 destinati al personale partecipante alla tournée di Shanghai. Consapevoli che le questioni poste dai lavoratori non si esauriscono nella componente economica, abbiamo inoltre proposto due tavoli di confronto. Il primo dedicato alla valorizzazione delle professionalità e all'organizzazione del lavoro, per individuare soluzioni concrete alle problematiche quotidiane segnalate dal personale e condividere criteri trasparenti di riconoscimento del merito e delle competenze. Il secondo dedicato all'organico, per individuare i fabbisogni dei diversi settori, definire le priorità e tradurle in interventi concretamente attuabili".