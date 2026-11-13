Gatto, il trailer del film d'animazione Disney Pixar

È uscito il trailer del film d’animazione Disney Pixar Gatto di Enrico Casarosa, che racconta la storia di Nero , un vivace felino nero e attaccabrighe che si interroga sul senso intrinseco delle sue svariate vite, tutte passate barcamenandosi a forza di espedienti tra i canali di una superstiziosa Venezia. Indebitato con Rocco, lo spietato boss dei locali bassifondi felini e di fronte a un bivio, Nero è costretto a stringere un'amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente rivelargli la sua strada, sempre che Venezia non abbia prima la meglio su di lui. Prodotto da Andrea Warren (che ha già lavorato con Casarosa al lungometraggio Disney Pixar Luca, candidato all’Oscar) uscirà nei cinema il 5 marzo 2027 .

IL FILM GHOST MARKET IN ARRIVO NEL 2028

Nel 2028 uscirà nei cinema il nuovo film d’animazione Disney Pixar Ghost Market, ispirato ai miti asiatici sui negozi dove i vivi e i morti interagiscono. Come recita la sinossi ufficiale, “Nascosto in un luogo remoto sulla costa nord di Oahu si trova 'Ono Market, un locale che serve piatti unici per spiriti perduti, sospesi tra la vita e la morte. I vivi non hanno mai messo piede in questo posto, finché un aspirante creatore di contenuti dalla parlantina sciolta di nome Kyle non ci entra per sbaglio, mangia un piatto misto per i morti e si trasforma accidentalmente in un mezzo fantasma. Per tornare alla normalità, dovrà vedersela con consegne paranormali, lunghe ore in una cucina infestata e, la cosa più spaventosa di tutte... la sua stessa famiglia”. Pete Docter, responsabile dei contenuti di Pixar, aveva rivelato il progetto durante la convention D23 per i fan Disney. “Kyle è un adolescente loquace e creatore di contenuti di Chicago", aveva spiegato. “La sua vita viene sconvolta quando sua madre lo costringe ad andare in vacanza alle Hawaii. Si imbatte in un misterioso mercato nascosto in mezzo al nulla. Si rende conto che la sua ricerca di uno spuntino notturno si è trasformata in qualcosa di più grande. Ha scoperto il crocevia tra i vivi e i morti”.