Gatto, il trailer del film d'animazione Disney Pixar

Nero, un vivace felino nero e attaccabrighe, si interroga sul senso delle sue svariate vite, tutte passate barcamenandosi tra i canali di una superstiziosa Venezia. Indebitato con Rocco, lo spietato boss dei locali bassifondi felini, e di fronte a un bivio, è costretto a stringere un'amicizia davvero inaspettata. Uscirà nei cinema il 5 marzo 2027
È uscito il trailer del film d’animazione Disney Pixar Gatto di Enrico Casarosa, che racconta la storia di Nero, un vivace felino nero e attaccabrighe che si interroga sul senso intrinseco delle sue svariate vite, tutte passate barcamenandosi a forza di espedienti tra i canali di una superstiziosa Venezia. Indebitato con Rocco, lo spietato boss dei locali bassifondi felini e di fronte a un bivio, Nero è costretto a stringere un'amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente rivelargli la sua strada, sempre che Venezia non abbia prima la meglio su di lui. Prodotto da Andrea Warren (che ha già lavorato con Casarosa al lungometraggio Disney Pixar Luca, candidato all’Oscar) uscirà nei cinema il 5 marzo 2027.
IL CAST E LA COLONNA SONORA
Nella versione originale, Mark Ruffalo (Avengers) presta la voce a Nero, il felino protagonista indebitato con il boss mafioso locale Rocco, invece doppiato da Laurence Fishburne (Matrix). Il cast originale include anche Bianca Babaşa nel ruolo di Maja, Sherry Cola nel ruolo di Regina, John Turturro nel ruolo del Capitano Briganti, Rumen Sali Shopov nel ruolo di Papu Janko, Rhys Darby nel ruolo di Focaccia, Isabella Rossellini nel ruolo di Contessa, Natasia Demetriou nel ruolo di Caronte, Jamie Demetriou nel ruolo del medico della peste, Jason Schwartzman nel ruolo di Vivaldi, Saverio Raimondo nel ruolo di Ugo, Jason Mantzoukas nel ruolo di Rico, Matt Jones nel ruolo di Enzo, Austin Madison nel ruolo del pescivendolo, Beatrice Manfredi nel ruolo di Martinelli, Jesse Andrews nel ruolo di Bartolomeo, Tracey Ullman nel ruolo di Luisa e Marco Calvani nel ruolo del Maestro Foscari. Il Premio Oscar Dario Marianelli (Espiazione) ha composto la colonna sonora originale, che include brani per violino scritti e interpretati dalla violinista slovacca Barbora Botošová.
Approfondimento
Gatto, il trailer del nuovo film d'animazione Disney Pixar
IL FILM GHOST MARKET IN ARRIVO NEL 2028
Nel 2028 uscirà nei cinema il nuovo film d’animazione Disney Pixar Ghost Market, ispirato ai miti asiatici sui negozi dove i vivi e i morti interagiscono. Come recita la sinossi ufficiale, “Nascosto in un luogo remoto sulla costa nord di Oahu si trova 'Ono Market, un locale che serve piatti unici per spiriti perduti, sospesi tra la vita e la morte. I vivi non hanno mai messo piede in questo posto, finché un aspirante creatore di contenuti dalla parlantina sciolta di nome Kyle non ci entra per sbaglio, mangia un piatto misto per i morti e si trasforma accidentalmente in un mezzo fantasma. Per tornare alla normalità, dovrà vedersela con consegne paranormali, lunghe ore in una cucina infestata e, la cosa più spaventosa di tutte... la sua stessa famiglia”. Pete Docter, responsabile dei contenuti di Pixar, aveva rivelato il progetto durante la convention D23 per i fan Disney. “Kyle è un adolescente loquace e creatore di contenuti di Chicago", aveva spiegato. “La sua vita viene sconvolta quando sua madre lo costringe ad andare in vacanza alle Hawaii. Si imbatte in un misterioso mercato nascosto in mezzo al nulla. Si rende conto che la sua ricerca di uno spuntino notturno si è trasformata in qualcosa di più grande. Ha scoperto il crocevia tra i vivi e i morti”.
Approfondimento
Pixar, il nuovo film Ghost Market arriverà nelle sale nel 2028
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40 anni di Pixar, ecco i film d'animazione più emozionanti. FOTO
In occasione delle 40 candeline spente dallo studio di animazione, celebriamo le pellicole che più hanno saputo emozionarci. Ecco una selezione dei titoli più commoventi che raccontano amicizia, crescita, amore e senso della vita, lasciando un segno indelebile in spettatori di ogni età. La quindicina si distingue per intensa forza emotiva, dal capostipite Toy Story fino all'opera che coinvolge particolarmente noi italiani, ossia Luca ambientato in Liguria A cura di Camilla Sernagiotto