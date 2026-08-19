Pixar, il nuovo film Ghost Market arriverà nelle sale nel 2028

Lo studio ha annunciato la nuova pellicola ispirata ai miti asiatici sui mercati in cui vivi e morti possono incontrarsi. Il progetto, atteso nella primavera del 2028, seguirà Kyle, adolescente e aspirante content creator di Chicago che durante una vacanza alle Hawaii si ritrova in un misterioso mercato popolato da spiriti. Dopo aver mangiato un piatto destinato ai defunti, si trasforma accidentalmente in un mezzo fantasma e dovrà affrontare consegne paranormali, una cucina infestata e... la propria famiglia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Con Ghost Market, Pixar torna al soprannaturale. Lo studio cinematografico prepara un nuovo lungometraggio originale e, questa volta, guarda al mondo degli spiriti. Si intitola Ghost Market ed è un progetto ispirato ai miti asiatici legati a luoghi nei quali vivi e morti possono entrare in contatto. A presentarlo è stato Pete Docter, chief content officer di Pixar, durante D23, la convention Disney dedicata ai fan. Il film è previsto nelle sale nella primavera del 2028. La storia ruota attorno a Kyle, adolescente di Chicago e aspirante content creator, la cui vita cambia durante una vacanza alle Hawaii. Il viaggio, deciso dalla madre, porta il ragazzo lontano dalla sua quotidianità e, quasi per caso, davanti a una realtà che non avrebbe mai immaginato di incontrare. Quello che sembra essere soltanto il tentativo di procurarsi qualcosa da mangiare durante la notte si trasforma infatti nell’accesso a un mondo sospeso tra la vita e la morte.

Una vacanza alle Hawaii che prende una piega inattesa Kyle viene descritto da Pete Docter, direttore creativo della Pixar, come un adolescente di Chicago che parla velocemente e sogna di diventare un content creator. La vacanza alle Hawaii, però, non nasce da una sua iniziativa: è la madre a costringerlo a partire. Proprio durante il soggiorno, il ragazzo finisce in un mercato nascosto e isolato, scoprendo che dietro quella realtà apparentemente ordinaria si cela qualcosa di molto più grande. «Kyle è un adolescente di Chicago, un content creator dalla parlantina veloce», ha spiegato Docter. «La sua vita viene stravolta quando la madre lo costringe ad andare in vacanza alle Hawaii. Si imbatte per caso in un misterioso mercato nascosto nel bel mezzo del nulla e si rende conto che la sua ricerca di uno spuntino notturno si è trasformata in qualcosa di più grande: ha scoperto il punto di incontro tra il mondo dei vivi e quello dei morti». Il ritrovamento del mercato rappresenta così il passaggio decisivo della storia: Kyle non si trova semplicemente davanti a un luogo sconosciuto, ma scopre una sorta di punto di confine tra due dimensioni. Approfondimento Gli Incredibili 3, la concept art del film d'animazione Disney Pixar

‘Ono Market, il ristorante dove arrivano gli spiriti La sinossi ufficiale della pellicola porta la vicenda nella North Shore di Oahu, dove, in una località remota, si trova ‘Ono Market. Si tratta di un locale che serve plate lunch agli spiriti perduti, cioè a quelle anime che si trovano bloccate tra la vita e la morte. L’accesso al luogo dovrebbe essere precluso ai vivi. Kyle, però, riesce a entrarvi accidentalmente e finisce per infrangere una regola fondamentale. Il ragazzo ordina e mangia un mixed plate destinato ai morti e le conseguenze dell’errore sono immediate: Kyle si trasforma accidentalmente in un mezzo fantasma. Da quel momento, il ritorno alla normalità diventa il suo obiettivo. Per riuscirci dovrà affrontare consegne paranormali, trascorrere lunghe ore all’interno di una cucina infestata e misurarsi con una prova che, secondo la sinossi, si rivelerà più spaventosa delle altre: la propria famiglia. Approfondimento Toy Story 5, la scena tagliata con l'incontro tra Jessie ed Emily

Trevor Jimenez firma la regia La regia di Ghost Market è affidata a Trevor Jimenez, nome già legato da tempo alla produzione Pixar. Le prime notizie sul progetto erano emerse a marzo, quando il Wall Street Journal aveva dedicato un approfondimento allo studio. Jimenez ha diretto Weekends, cortometraggio del 2017 candidato all’Oscar, e ha inoltre lavorato come story supervisor per Soul, uscito nel 2020. Il regista ha anche co-diretto un episodio di Win or Lose, serie Pixar distribuita su Disney+. Con Ghost Market, Jimenez si misura quindi con un nuovo progetto originale dello studio, costruito attorno a un universo soprannaturale e a un protagonista adolescente alle prese con una realtà che non appartiene al mondo dei vivi. Approfondimento Jumpers, il nuovo film di Disney Pixar tra castori ed ecologia

Nato per lo streaming, diventa un film Il progetto ha inoltre alle spalle un cambiamento significativo nella sua concezione. Ghost Market era stato inizialmente sviluppato come una serie destinata allo streaming. Successivamente Pixar ha scelto di trasformarlo in un lungometraggio per il cinema, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Non si tratta di un percorso inedito all’interno dell’universo Disney. Una trasformazione analoga aveva interessato Moana 2, passato dallo sviluppo come serie per lo streaming a quello come film di Walt Disney Animation. Nel 2024, Moana 2 ha incassato 1,01 miliardi di dollari in tutto il mondo. Approfondimento Gatto, il trailer del nuovo film d'animazione Disney Pixar

Un altro anno con più film Pixar L’arrivo di Ghost Market nel 2028 si inserisce in una fase in cui Pixar ha iniziato a distribuire più titoli nell’arco dello stesso anno. Nello stesso calendario è infatti previsto anche The Incredibles 3. La strategia aveva già trovato applicazione nel 2026, con Hoppers e Toy Story 5, nel 2022, con Turning Red e Lightyear, e nel 2020, con Onward e Soul, oltre ad altri casi. Il nuovo progetto originale si affiancherà dunque a un titolo appartenente a un franchise consolidato, confermando la presenza contemporanea di storie nuove e serie già note all’interno della programmazione Pixar. Approfondimento I 30 anni di "Toy Story": 14 curiosità su uno dei cartoni più amati