The Spot, prime immagini della serie con Claire Danes e Ewan McGregor

L'attesa per il debutto negli Stati Uniti per The Spot si riempie con le prime immagini della serie televisiva i cui protagonisti sono Claire Danes e Ewan MxGregor , tra i più talentuosi intepreti di Hollywood della loro generazione, volti di show di successo sul piccolo schermo. Le foto di scena ritraggono i due attori nei panni dei loro rispettivi personaggi, marito e moglie coinvolti in un caso di omicidio stradale e omissione di soccorso che mette a rischio le loro vite, il loro matrimonio, le loro carriere. Lo show non ha ancora una data di uscita per l'Italia ma Disney+ lo trasmetterà in streaming prossimamente. N egli Stati Uniti , invece, sarà trasmesso da Hulu a partire dal 13 gennaio .

Lei è una chirurga di successo, lui è un insegnante. Le loro vite vengono travolte da un incidente stradale nel quale perde la vita un bambino, investito e non soccorso dal conducente dell'auto. L'evento coinvolge direttamente la protagonista e lei, insieme al marito, insegnante devoto e attento alla comunità, decidono di indagare a fondo per scoprire cosa è successo davvero . Si rivela, ben presto, una rete di sospetti e segreti capaci di minare l'unione della coppia, afflitta dai sensi di colpa. Mentre la verità si cela dietro gli eventi, tra i due protagonisti si innescano dinamiche psicologiche complesse. Le prime immagini diffuse da Hulu mostrano i protagonisti e alcuni membri del cast della serie che vede la partecipazione, tra gli altri, di Daveed Diggs , Michael Patrick Thornton e Macon Blair .

Da un'idea di Ed Solomon

The Spot è un progetto targato A24, compagnia che ha prodotto alcuni dei maggiori successi di critica e pubblico dell'ultimo decennio, anche in tv (vedi Beef ed Euphoria).

Inizialmente, Kate Winslet doveva essere la protagonista nonché la produttrice esecutiva, poi ha lasciato il progetto passando il ruolo femminile principale a Danes, che si è distinta in molte serie tv e soprattutto in The Beast in Me.

Ed Solomon, creatore del prodotto e sceneggiatore di film come Now You See Me e del suo sequel, ha assunto il ruolo di showrunner.

La regia è dell'australiano Ariel Kleiman, che ha firmato, tra i vari lavori, anche episodi di Andor e Yellowjackets.

Per ragioni creative legate ai nomi coinvolti davanti e dietro la macchina da presa, The Spot è già molto atteso nel panorama dei drammi seriali della prossima stagione. Il debutto per l'Italia sarà quasi certamente nella prima parte del 2027, la data sarà comunicata prossimamente da Disney+.