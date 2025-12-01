The Beast in Me, dietro la miniserie si cela una storia vera?

Il nuovo titolo approdato su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha suscitato un vivace dibattito attorno alla storia di Aggie, interpretata da Claire Danes, e al misterioso Nile Jarvis, spingendo il pubblico a chiedersi se la miniserie abbia un fondamento reale

Da quando The Beast in Me ha fatto il suo debutto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la miniserie è diventata oggetto di un acceso dibattito tra gli spettatori, affascinati dal suo intreccio oscuro e spinti a chiedersi se le vicende raccontate abbiano o meno un legame diretto con la realtà.

Approfondimento Perché la prevedibilità di "The Beast in Me" non è un problema

Aggie: vita sospesa fino all’incontro che cambia tutto

Al centro della trama di The Beast in Me c’è Agatha Wiggs, chiamata Aggie, figura segnata da un dolore profondo. La morte del figlio, avvenuta cinque anni prima, ha lasciato nella sua vita un vuoto difficilmente colmabile. Da allora, la scrittrice di biografie, un tempo prolifica e acclamata, si è progressivamente ritirata dal mondo, scegliendo la solitudine come unico rifugio.

L’equilibrio precario con cui Aggie convive si spezza quando apprende che la casa accanto alla sua è stata acquistata da Nile Jarvis, potente esponente dell’imprenditoria immobiliare. L’uomo porta con sé una fama controversa: la sua prima moglie, Maddie, è scomparsa in circostanze rimaste oscure, alimentando la convinzione diffusa che lui ne sia stato responsabile e abbia occultato ogni possibile prova. Nonostante queste accuse informali, l’assenza di elementi concreti non ha mai permesso alle autorità di procedere nei suoi confronti. Ed è proprio quell’aura di sospetto irrisolto ad attirare l’attenzione di Aggie.

I dialoghi tra Aggie e Nile diventano presto un punto di svolta, stimolando la scrittrice a voler comprendere sia l’uomo sia l’enigma legato alla scomparsa di Maddie. È da queste conversazioni che prende avvio il suo desiderio di investigare, alla ricerca di una verità rimasta a lungo nell’ombra.