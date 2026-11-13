Eurovision Asia 2026, a Bangkok la prima edizione con 11 Paesi

Sabato 14 novembre Bangkok ospita il primo Eurovision Song Contest Asia: undici Paesi si sfidano in un’unica finale, tra pop sudcoreano, beatbox e tradizioni locali. La diretta gratuita su YouTube comincia alle 14.30 italiane e anche il pubblico dall’Italia può votare. Da Tóc Tiên ad Aina Abdul, ecco gli artisti, le canzoni e le regole del concorso. Giurie nazionali e pubblico peseranno ciascuno per metà sul risultato. A condurre sono Woody Milintachinda e Cindy Bishop, con DARA e Jeff Satur ospiti della serata

Sabato 14 novembre Bangkok ospita il primo Eurovision Song Contest Asia: undici Paesi si sfidano in un’unica finale, tra pop sudcoreano, beatbox e tradizioni locali. La diretta gratuita su YouTube comincia alle 14.30 italiane e anche il pubblico dall’Italia può votare. Da Tóc Tiên ad Aina Abdul, ecco gli artisti, le canzoni e le regole del concorso. Giurie nazionali e pubblico peseranno ciascuno per metà sul risultato. A condurre sono Woody Milintachinda e Cindy Bishop, con DARA e Jeff Satur ospiti della serata

Il progetto nasce dalla collaborazione dell’European Broadcasting Union, l’ente che organizza il concorso europeo, con Voxovation, S2O Productions e l’emittente thailandese Channel 3. L’espansione arriva nell’anno del settantesimo anniversario dell’Eurovision e punta a costruire un appuntamento condiviso tra scene musicali che hanno lingue, tradizioni e pubblici diversi.

Il rituale dei dodici punti cambia fuso orario. Sabato 14 novembre 2026 debutta a Bangkok l’Eurovision Song Contest Asia, che porterà sullo stesso palco artisti di undici Paesi. La prima edizione si svolgerà al One Bangkok Forum e assegnerà il trofeo in un’unica finale. Per il pubblico italiano l’appuntamento è nel pomeriggio: la diretta gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision comincerà alle 14.30, quando nella capitale thailandese saranno le 20.30.

Quando si svolge Eurovision Asia 2026 e dove vederlo

Lo spettacolo durerà circa due ore e mezza e sarà accessibile in streaming da tutto il mondo. Nei Paesi partecipanti la finale sarà trasmessa anche dalle rispettive emittenti. La conduzione è affidata a Woody Milintachinda e Cindy Bishop.

Ad aprire la serata sarà Bangkok Sounds and Senses, una performance ideata per raccontare i ritmi e le atmosfere della città ospitante. Sono attesi inoltre DARA, vincitrice dell’Eurovision 2026 per la Bulgaria, che proporrà una nuova versione di Bangaranga, e il cantante e attore thailandese Jeff Satur.