Eurovision Asia 2026, a Bangkok la prima edizione con 11 Paesi

Sabato 14 novembre Bangkok ospita il primo Eurovision Song Contest Asia: undici Paesi si sfidano in un’unica finale, tra pop sudcoreano, beatbox e tradizioni locali. La diretta gratuita su YouTube comincia alle 14.30 italiane e anche il pubblico dall’Italia può votare. Da Tóc Tiên ad Aina Abdul, ecco gli artisti, le canzoni e le regole del concorso. Giurie nazionali e pubblico peseranno ciascuno per metà sul risultato. A condurre sono Woody Milintachinda e Cindy Bishop, con DARA e Jeff Satur ospiti della serata
Sabato 14 novembre Bangkok ospita il primo Eurovision Song Contest Asia: undici Paesi si sfidano in un’unica finale, tra pop sudcoreano, beatbox e tradizioni locali. La diretta gratuita su YouTube comincia alle 14.30 italiane e anche il pubblico dall’Italia può votare. Da Tóc Tiên ad Aina Abdul, ecco gli artisti, le canzoni e le regole del concorso. Giurie nazionali e pubblico peseranno ciascuno per metà sul risultato. A condurre sono Woody Milintachinda e Cindy Bishop, con DARA e Jeff Satur ospiti della serata
Il rituale dei dodici punti cambia fuso orario. Sabato 14 novembre 2026 debutta a Bangkok l’Eurovision Song Contest Asia, che porterà sullo stesso palco artisti di undici Paesi. La prima edizione si svolgerà al One Bangkok Forum e assegnerà il trofeo in un’unica finale. Per il pubblico italiano l’appuntamento è nel pomeriggio: la diretta gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision comincerà alle 14.30, quando nella capitale thailandese saranno le 20.30.
Il progetto nasce dalla collaborazione dell’European Broadcasting Union, l’ente che organizza il concorso europeo, con Voxovation, S2O Productions e l’emittente thailandese Channel 3. L’espansione arriva nell’anno del settantesimo anniversario dell’Eurovision e punta a costruire un appuntamento condiviso tra scene musicali che hanno lingue, tradizioni e pubblici diversi.
Quando si svolge Eurovision Asia 2026 e dove vederlo
Lo spettacolo durerà circa due ore e mezza e sarà accessibile in streaming da tutto il mondo. Nei Paesi partecipanti la finale sarà trasmessa anche dalle rispettive emittenti. La conduzione è affidata a Woody Milintachinda e Cindy Bishop.
Ad aprire la serata sarà Bangkok Sounds and Senses, una performance ideata per raccontare i ritmi e le atmosfere della città ospitante. Sono attesi inoltre DARA, vincitrice dell’Eurovision 2026 per la Bulgaria, che proporrà una nuova versione di Bangaranga, e il cantante e attore thailandese Jeff Satur.
Gli 11 Paesi partecipanti e le canzoni in ordine di esibizione
Ad aprire la gara sarà il Vietnam, mentre la Malaysia avrà l’ultima esibizione. Questo l’ordine annunciato dagli organizzatori:
Vietnam: Tóc Tiên – EM TIÊN
Cambogia: Monetrey – I Let You Go
Laos: Thinla – BAE
Mongolia: Beck – Chamguigeer (Without You)
Bhutan: Nyendra – Lhayi Semo
Filippine: CARMELLE – Sobra-Sobra
Bangladesh: Beatmosphere – Tumi Ele
Thailandia: MANG x DAOU – Aroma
Corea del Sud: JUNHEE – DEEP DIVE
Dal pop sudcoreano al beatbox del Bangladesh
I nomi in cartellone suggeriscono un percorso meno prevedibile di quanto lasci immaginare l’etichetta di pop asiatico. Tóc Tiên arriva dal Vietnam con una carriera che attraversa musica, cinema e televisione. Per la Corea del Sud c’è JUNHEE, cantautore che si muove tra pop, R&B e dance. La Malaysia schiera Aina Abdul, cantante, autrice e attrice diventata nota anche attraverso i talent.
Il Bangladesh punta invece sui Beatmosphere, collettivo a cappella e beatbox che ricrea con la voce ritmiche ed effetti elettronici. Dal Laos arriva Thinla, che mescola la tradizione Morlum con suoni contemporanei, mentre Pratik Himal Rai porta dal Nepal un repertorio che intreccia folk e pop. Un’occasione per ascoltare, una accanto all’altra, realtà che raramente condividono la stessa vetrina internazionale
Come funziona il voto e come partecipare dall’Italia
Il risultato sarà determinato per metà dal pubblico e per metà dalle undici giurie nazionali. I voti inviati dai Paesi non in gara confluiranno nel gruppo Resto del mondo, che assegnerà una serie di punti equivalente a quella di un singolo Paese. Si avranno quindi undici serie di punteggi delle giurie e dodici del pubblico.
Si potrà votare anche dall’Italia attraverso il sito ufficiale eurovisionasia.com, quando le votazioni apriranno durante la diretta. Ogni utente avrà otto voti gratuiti, da distribuire tra almeno tre canzoni, con la possibilità di acquistarne altri dieci. Chi vota da uno dei Paesi partecipanti non potrà sostenere il proprio.
Resta il sistema di punteggio familiare agli appassionati del concorso: da uno a sette punti, poi otto, dieci e dodici. Come riferisce il Guardian, il Paese vincitore non ospiterà automaticamente la prossima edizione. Intanto, a Bangkok, undici delegazioni si preparano a contendersi il primo trofeo asiatico.