La secondogenita della top model tedesca e del regista Matthew Vaughn sarà tra le protagoniste del Bal des Débutantes, uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno, che si terrà a Parigi il 28 novembre. Ha appena compiuto 22 anni, vive a New York e sembra pronta a seguire le orme della madre nel mondo della moda

Clementine Vaughn, la secondogenita di Claudia Schiffer e del regista Matthew Vaughn, sarà tra le protagoniste del Bal des Débutantes, uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno, che si terrà a Parigi il 28 novembre. Ha appena compiuto 22 anni, vive a New York e sembra pronta a seguire le orme della madre nel mondo della moda.

Figlia d’arte cresciuta lontano dai riflettori

Clementine Poppy è nata l’11 novembre 2004 ed è la seconda dei tre figli di Claudia Schiffer e del marito Matthew Vaughn, il regista britannico di film come Kick-Ass e Kingsman. Ha un fratello maggiore, Caspar, e una sorella più piccola, Cosima. Per anni i genitori l’hanno tenuta al riparo dall’attenzione dei media: è cresciuta a Londra e si è fatta vedere in pubblico solo raramente. Oggi vive a New York, lavora come modella e studia arte e moda. Pochi giorni fa, per il suo compleanno, la madre le ha dedicato un messaggio su Instagram e l’ha definita il suo “diamante”. La somiglianza con la supermodella è evidente.

La passione per la moda e per l’arte

Clementine non ha mai nascosto di voler seguire la strada della madre. In un’intervista a Vogue del 2024 ha raccontato di amare lo stile di Claudia Schiffer, al punto da dire: "Non esiste un suo outfit che non indosserei". La top model, del resto, ha confermato più volte che le figlie le prendono spesso i vestiti dall’armadio. La 22enne ha anche ricordato un consiglio di bellezza ricevuto dalla madre: “Bevi sempre acqua perché si vede sul viso".

Oltre alla moda, Clementine coltiva la pittura e condivide spesso i suoi lavori sui social, dove pubblica anche foto di serate con gli amici e look che attirano l’attenzione dei siti di gossip internazionali.