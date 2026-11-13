La secondogenita della top model tedesca e del regista Matthew Vaughn sarà tra le protagoniste del Bal des Débutantes, uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno, che si terrà a Parigi il 28 novembre. Ha appena compiuto 22 anni, vive a New York e sembra pronta a seguire le orme della madre nel mondo della moda
Clementine Vaughn, la secondogenita di Claudia Schiffer e del regista Matthew Vaughn, sarà tra le protagoniste del Bal des Débutantes, uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno, che si terrà a Parigi il 28 novembre. Ha appena compiuto 22 anni, vive a New York e sembra pronta a seguire le orme della madre nel mondo della moda.
Figlia d’arte cresciuta lontano dai riflettori
Clementine Poppy è nata l’11 novembre 2004 ed è la seconda dei tre figli di Claudia Schiffer e del marito Matthew Vaughn, il regista britannico di film come Kick-Ass e Kingsman. Ha un fratello maggiore, Caspar, e una sorella più piccola, Cosima. Per anni i genitori l’hanno tenuta al riparo dall’attenzione dei media: è cresciuta a Londra e si è fatta vedere in pubblico solo raramente. Oggi vive a New York, lavora come modella e studia arte e moda. Pochi giorni fa, per il suo compleanno, la madre le ha dedicato un messaggio su Instagram e l’ha definita il suo “diamante”. La somiglianza con la supermodella è evidente.
La passione per la moda e per l’arte
Clementine non ha mai nascosto di voler seguire la strada della madre. In un’intervista a Vogue del 2024 ha raccontato di amare lo stile di Claudia Schiffer, al punto da dire: "Non esiste un suo outfit che non indosserei". La top model, del resto, ha confermato più volte che le figlie le prendono spesso i vestiti dall’armadio. La 22enne ha anche ricordato un consiglio di bellezza ricevuto dalla madre: “Bevi sempre acqua perché si vede sul viso".
Oltre alla moda, Clementine coltiva la pittura e condivide spesso i suoi lavori sui social, dove pubblica anche foto di serate con gli amici e look che attirano l’attenzione dei siti di gossip internazionali.
Il debutto al Bal des Débutantes
Il prossimo appuntamento per Clementine Vaughn è il Bal des Débutantes, il ballo di beneficenza che si tiene il 28 novembre all’hotel Shangri-La di Parigi. La serata riunisce ogni anno ragazze tra i 16 e i 22 anni appartenenti a famiglie celebri di tutto il mondo. Secondo il sito dell’evento, le debuttanti sono circa venti a ogni edizione, ciascuna accompagnata dal proprio cavaliere. I fondi raccolti vengono destinati a cause benefiche.
Secondo il magazine britannico Hello!, quest’anno con Clementine ci saranno anche Olimpia Báez Herrera, nipote della stilista Carolina Herrera, Iris de Kersauson, figlia del regista e produttore Arthur de Kersauson, e Juliet Lipman, figlia del cofondatore di Republic Records Monte Lipman.
Il ballo, nato negli anni Novanta, ha visto debuttare nel tempo diverse figlie di attori, musicisti e famiglie dell’aristocrazia, ed è diventato per molte di loro il primo passo verso la notorietà. Per Clementine sarà l’occasione di farsi conoscere dal grande pubblico, nello stesso mondo dell’alta moda che ha reso famosa sua madre.