Claudia Schiffer ha compiuto 56 anni e ha festeggiato in bikini in piscinaSpettacolo
Piscina, bikini rosa e occhiali bianchi per festeggiare un nuovo compleanno con eleganza e semplicità. La supermodel tedesca, icona indiscussa della moda anni ’90, celebra così i suoi 56 anni
Claudia Schiffer ha festeggiato i suoi 56 anni il 25 agosto con la semplicità e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono. La supermodel tedesca ha scelto di trascorrere il compleanno a bordo piscina, condividendo sui social alcuni scatti che la mostrano sorridente e in splendida forma. Capelli biondissimi, occhiali da sole bianchi e un bikini rosa completano il look scelto per l’occasione, all’insegna della naturalezza e senza alcun timore di mostrare il tempo che passa.
una bellezza senza tempo
"Un altro giro intorno al sole", ha scritto Schiffer a corredo delle fotografie, celebrando così il nuovo traguardo con gratitudine e leggerezza. E proprio lontano dalla ricerca ossessiva della perfezione sembrerebbe nascondersi il segreto della sua forma fisica: un approccio equilibrato e consapevole, che le permette ancora oggi di mantenere quella silhouette che l’ha resa una delle top model più celebri di sempre.
Approfondimento
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©Getty
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