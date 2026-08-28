Piscina, bikini rosa e occhiali bianchi per festeggiare un nuovo compleanno con eleganza e semplicità. La supermodel tedesca, icona indiscussa della moda anni ’90, celebra così i suoi 56 anni

Claudia Schiffer ha festeggiato i suoi 56 anni il 25 agosto con la semplicità e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono. La supermodel tedesca ha scelto di trascorrere il compleanno a bordo piscina, condividendo sui social alcuni scatti che la mostrano sorridente e in splendida forma. Capelli biondissimi, occhiali da sole bianchi e un bikini rosa completano il look scelto per l’occasione, all’insegna della naturalezza e senza alcun timore di mostrare il tempo che passa.