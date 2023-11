Claudia Schiffer è la prima Barbie supermodella dal look anni '90

La limited edition, già disponibile per i collezionisti italiani, celebra uno dei momenti iconici della carriera della top model tedesca: l'uscita in passerella in abito azzurro plissé nella sfilata di Versace della stagione 1994. Schiffer aveva già esordito nel mondo Barbie nel 2017

L'anno del grande ritorno delle supermodelle, celebrate dalla tv in streaming con serie tv dedicate e dalle principali testate giornalistiche con editoriali e servizi fotografici celebrativi, non poteva che chiudersi con un omaggio da parte di Mattel che ha dedicato la sua ultima creazione Signature a Claudia Schiffer, una delle top model più amate di sempre.

L'incontro tra la bambola bionda famosa in tutto il mondo e l'icona delle passerelle si è concretizzato in una limited edition già disponibile all'acquisto in Italia e nel mondo che piacerà ai collezionisti delle creazioni Mattel ma soprattutto ai cultori della moda. Il look di Barbie Signature Claudia Schiffer è legato a una indimenticabile sfilata di Versace del 1994, epoca d'oro della Maison con la Medusa, in cui la modella incantò tutti con uno spettacolare abito azzurro.

Il look Versace della nuova limited edition Il look della esclusiva Barbie Signature Claudia Schiffer è un vero tuffo al cuore per chi conosce a menadito le collezioni di Versace ed è appassionato di pop culture contemporanea, nella quale le supermodelle hanno svolto un ruolo di primo piano.

Nello scegliere l'estetica da dare alla bambola Mattel ispirata alle regine delle passerelle, i creatori hanno puntato sullo stile Versace, che Claudia Schiffer, musa degli stilisti Gianni e Donatella Versace, ha contribuito a diffondere largamente nel mondo.

Dal momento che molti dei momenti memorabili della carriera della tedesca sono associati alla casa di moda milanese, Mattel ha scelto di vestire la nuova bambola con uno dei look più belli presentati in passerella dalla supermodella.

Barbie Schiffer, in abito da sera azzurro, col corsetto e la gonna luccicante plissé, è la rappresentazione di una donna bellissima, elegante, forte e super glamour, caratteristiche della donna Versace che incontrano la filosofia delle bambole Mattel.

Claudia Schiffer, oltre ad avere il suo posto nella storia della moda, è anche un esempio di donna di successo e con la sua attività di imprenditrice continua ad ispirare tantissime donne nel mondo.

La top model ha commentato con gioia l'arrivo della bambola che le somiglia poiché fin da bambina desiderava essere come lei. Nella nota ufficiale che accompagna il lancio ha aggiunto: “Spero che la mia bambola possa ispirare tutte le fan a sognare in grande e a seguire le proprie passioni”. leggi anche Mariah Carey, la versione Barbie Regina del Natale è sold-out

La quarta Barbie Schiffer da collezione Mentre online i fan di Barbie e di Claudia Schiffer si sono già lanciati nella corsa all'acquisto della limited edition che in Italia ha un prezzo di centoquarantanove euro, la top model ha contribuito a promuovere il lancio della bambola con una serie di scatti in cui posa insieme alla sua miniatura in cui indossa proprio il vestito del 1994, una creazione dallo stile unico e fortemente attuale che lei stessa definisce uno dei suoi Versace preferiti.

Claudia Schiffer non è nuova al mondo di Barbie, la sua prima bambola Mattel dedicata è del 2017, anno in cui la top model ha festeggiato trent'anni di carriera. Anche in quell'occasione il look era la riproduzione di un altro famoso abito Versace. Nel 2020, invece, per il cinquantesimo anniversario della bambola Mattel, Schiffer prestò il volto a ben due edizioni, una vestita ancora una volta Versace e un'altra Balmain. vedi anche 15 Barbie ispirate alle celebrità, da Zendaya a Chiara Ferragni. FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)