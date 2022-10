5/15 © Mattel e Getty

In occasione del quarantesimo anniversario del successo musicale What’s love got to do with it Mattel ha celebrato la rockstar Tina Turner con una bambola che riproduce l’iconico look del videoclip della hit: sotto la voluminosa chioma bionda la cantante sfoggia un mini-dress nero con gonna in pelle, giacca in denim, calze nere trasparenti e tacchi neri, tutto in perfetto stile anni Ottanta

Tina Turner, arriva la Barbie dedicata alla "regina del rock"