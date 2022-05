The Batman, un video mostra com'è nata la Catwoman di Zoë Kravitz

Warner Bros. ha rilasciato un lungo video dedicato a Selina Kyle alias Catwoman, il personaggio interpretato da Zoë Kravitz nella nuova pellicola diretta da Matt Reeves. Quasi nove minuti che ci offrono tante curiosità e indiscrezioni sulla trasformazione dell'attrice per calarsi nel ruolo. A partire dai provini fino alla preparazione vera e propria per recitare nella tutina nera più iconica che ci sia, ecco un assaggio molto succulento del dietro le quinte

È uscita una featurette lunga e molto interessante che racconta della Catwoman interpretata da Zoë Kravitz in The Batman.

Selina Kyle aka Catwoman è uno dei personaggi principali, nonché tra i più iconici, dell'universo targato Batman.

Da quando il ruolo è stato affidato all'interpretazione di Zoë Kravitz, possiamo dire che Catwoman ha ricevuto una bella infusione di nuova linfa vitale. The Batman è uno dei titoli imperdibili di quest’anno, disponibile su Sky Primafila. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche due mesi fa, il 3 marzo, riscuotendo un enorme successo.

All'inizio di marzo, appena prima dell'uscita in sala della pellicola, Kravitz ha rivelato di aver impersonato Catwoman come se fosse un personaggio bisessuale, trattamento che già era presente in una serie di fumetti della DC Comics del 2015. Ma questa è la prima volta che il personaggio viene interpretato sullo schermo con un orientamento non eterosessuale, il che rende ancora più interessante, inclusiva, meno stereotipata e più vera questa Selina Kyle del reboot diretto da Matt Reeves.



The Batman racconta i primi anni di Bruce Wayne nei panni del vigilante solitario di Gotham City. Il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson viene colto nel suo secondo anno di missione, mentre pattuglia le strade della città corrotta in cui abita. La pellicola racconta di quanta corruzione si sia infiltrata nei funzionari e nei politici, motivo per cui l'eroe mascherato potrà contare solo su se stesso, oltre a pochi fidati alleati come Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright). A un tratto un killer si prefiggerà come obiettivo quello di distruggere la crème della crème di Gotham, attuando questo piano con una serie di stratagemmi a dir poco insanguinati. Batman si ritroverà a dover indagare nei bassifondi della città, arrivando così ai personaggi di Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l'Enigmista (Paul Dano). Di seguito trovate la featurette sulla Catwoman di Zoë Kravitz.