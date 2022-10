Cristoforetti è andata nello spazio con la sua Barbie

Samantha Cristoforetti, la prima donna europea Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, è andata nello spazio con la sua Barbie per ispirare le bambine e le ragazze a intraprendere carriere nel mondo scientifico. Quando ad aprile la Cristoforetti è partita alla volta della Stazione Spaziale Internazionale con i suoi compagni di squadra provenienti da tutto il mondo, ha messo in valigia la sua Barbie “Samantha” ed è decollata dalla Terra sulla navicella SpaceX Crew Dragon. Nonostante la missione impegnativa fatta di esperimenti scientifici e manutenzione che l’hanno vista diventare la prima donna astronauta dell’ESA ad effettuare una “spacewalk” – passeggiata nello spazio – oltre che la prima donna europea Comandante della Stazione Spaziale Internazionale – Samantha si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande di alcune bambine, accompagnata dalla sua Barbie.