Tutte le bambole della serie “Inspirating Women” sono vendute insieme al materiale informativo che spiega il contributo di queste donne alla società, perché le ragazze possano essere ispirate dalle loro storie, giocando. “You can be anything” (Puoi essere qualsiasi cosa) e “Girls need more role models” (Le ragazze hanno bisogno di più modelli) sono solo alcuni degli slogan con cui l’azienda americana sta cavalcando l’onda del pink power per ispirare bambine e ragazze in vista del loro futuro

Barbie con le sembianze di Rosa Parks: le nuove bambole