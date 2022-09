Uscito il video del duetto tra Elton John e Britney Spears

Ben 36 milioni di streaming per il brano dei due artisti. Colori e movimento nel videoclip girato da di Tanu Malino Condividi

Sono trascorsi sei anni da quando Britney Spears è uscita con la sua ultima canzone, sei anni in cui la cantante è stata al centro di numerose vicende che niente avevano a che fare con la musica. Il suo ritorno alle scene musicali è stato firmato con Elton John ed è stato un ritorno straordinariamente di successo, come dimostrano i 36 milioni di streaming su Spotify del brano Hold me Closer, che a meno di trenta giorni dalla sua uscita ha fatto segnare numeri straordinari. È disponibile anche il videoclip della canzone dove, però, non compare nessuno dei due cantanti.

L’esperimento di Elton John approfondimento Britney Spears scrive un messaggio a Elton John, il post su Instagram Elton John, il sir della musica pop inglese, ha voluto supportare Britney Spears, che evidentemente ha attraversato e sta attraversando un periodo di difficoltà sia privata che lavorativa. Ma il progetto del cantante inglese è ben più ampio, perché Elton John si è prefisso l’obiettivo di riportare in auge le stelle della musica dei primi anni Duemila con duetti capaci di attirare l’interesse del grande pubblico e delle nicchie. Con Britney Spears, questo progetto è stato sublimato dagli ascolti strepitosi su Spotify e si prospetta un successo simile anche per il video, nonostante non ci sia la presenza fisica dei due artisti. Che il progetto sia ambizioso e che si punti in alto lo dimostra tutta l’infrastruttura organizzata per la sua realizzazione.

Il video di Hold me Closer GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Per firmare la regia del videoclip, Elton John e Britney Spears hanno deciso di affidarsi a un regista di altissimo calibro, Tanu Malino, che ha assecondato tutte le richieste dei due artisti e trovato la chiave di lettura più accattivante per il brano. Tanu Malino ha preso un gruppo di ballerini ed è andato con loro a Città del Messico, dove hanno registrato le scene principali. Il video è un’esplosione di colori e di musica, un ritorno in grande stile per la voce di Britney Spears che per troppo tempo è stata lontana dalle scene e che ora, anche grazie a un “padrino” come Elton John, può cercare di ricostruire quella carriera che fino a qualche anno fa l’aveva lanciata nell’olimpo della musica mondiale.