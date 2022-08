Britney Spears scrive un messaggio a Elton John, il post su Instagram

Come rilanciato anche da Billboard, Britney Spears ha scritto: “Grazie per la tua generosità e anche solo per aver pensato a me per un duetto su questa canzone così meravigliosa” Condividi

Ormai è soltanto questione di minuti quando la Principessa del Pop farà il suo atteso comeback discografico. Nelle scorse ore Britney Spears ha pubblicato un messaggio per ringraziare Elton John per la collaborazione sulle note di Hold Me Closer, in uscita venerdì 26 agosto.

A distanza di sei anni dalla distribuzione dell'album di inediti Glory, la voce di Gimme More è pronta per tornare in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Tra poche ore Elton John pubblicherà la canzone Hold Me Closer in duetto proprio con Britney Spears.

Come riportato da Billboard, Britney Spears ha ringraziato Elton John su Instagram mostrando grande entusiasmo per la canzone: "Questa collaborazione renderà il mio anno ancora più bello".

La popstar ha poi aggiunto: "Grazie per la tua generosità e anche solo per aver pensato a me per un duetto su questa canzone così meravigliosa".

Nei giorni scorsi Elton John ha regalato al pubblico un'anteprima del singolo attraverso un breve filmato, dalla durata di pochi secondi, condiviso sul profilo Instagram che conta più di quattro milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)