Elton John, la nuova canzone potrebbe essere con Britney Spears

Il magazine The Guardian ha rilanciato il post dell’artista britannico sostenendo l’arrivo imminente di un duetto con la voce di Gimme More

approfondimento

Musica e concerti, tutti i video

Britney Spears non ha mai confermato o smentito tale notizia, ma secondo il The Guardian Elton John sarebbe in procinto di lanciare Hold Me Closer, ovvero una nuova versione della canzone Tiny Dancer, distribuita nel 1971, proprio in duetto con la voce di Gimme More.