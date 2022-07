Festival di Sanremo, Britney Spears sarebbe in trattativa

Mancano circa sette mesi, ma i lavori per la settantatreesima edizione della kermesse sono già entrati nel vivo. Nelle scorse ore Comingsoon ha rilanciato la notizia del desiderio di Amadeus ( FOTO ) di avere sul palco del Teatro Ariston la voce di Gimme More .

Festival di sanremo, le trattative per avere britney spears

approfondimento

Britney Spears e Sam Asghari hanno firmato un accordo prematrimoniale

È il 2002 quando Britney Spears (FOTO) si esibisce al Festival di Sanremo con il brano I’m Not A Girl, Not Yet A Woman, a distanza di oltre vent’anni sarà forse possibile rivederla sullo stesso palco.