Britney Spears e Sam Asghari hanno firmato un accordo prematrimoniale

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal magazine TMZ, Britney Spears e Sam Asghari avrebbero firmato un accordo prematrimoniale volto a proteggere l’intero patrimonio della cantante

Giovedì 9 giugno Britney Spears ha sposato Sam Asghari in una cerimonia privata con pochi invitati. TMZ ha ora riportato i dettagli dell’accordo prematrimoniale firmato dalla popstar e dal modello.

britney spears, l'accordo prematrimoniale

È il 2016 quando Britney Spears pubblica il singolo Slumber Party in duetto con Tinashe come secondo estratto dal disco Glory. Per la promozione del brano la popstar realizza il videoclip della canzone al quale partecipa anche il modello Sam Asghari.

Ora, sei anni dopo, la storia d’amore ha avuto un lieto fine.