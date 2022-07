Secondo alcune indiscrezioni che provengono direttamente da oltreoceano, Britney Spears sarebbe ultimamente al lavoro per il suo ritorno sul panorama musicale. L’occasione è quella di un entusiasmante remix 2.0 di Tiny Dancer, il celebre singolo del 1971 di Elton John con cui la stessa cantante ora duetta Condividi

Non solo Amadeus che la vorrebbe (insieme a Lady Gaga) sul palco dell'Ariston per l'edizione 2023 del Festival di Sanremo. Tutti gli amanti della musica pop desiderano il ritorno di Britney Spears con la stessa pop star che sembra volerli accontentare. Quello che si vocifera infatti da alcuni giorni - e che PageSix sembra voler confermare - è che Britney Spears sia ora costantemente in studio di registrazione alla realizzazione e incisione di un nuovo singolo, il cui titolo sarebbe Tiny Dancer, in un riuscito remix del celebre singolo di Elton John con cui la Spears avrebbe duettato. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova canzone di Britney Spears ed Elton John.

Britney Spears sta lavorando ad una nuova canzone con Elton John approfondimento Festival di Sanremo, Britney Spears sarebbe in trattativa Dopo le vicende che, negli ultimi mesi, hanno riportato Britney Spears alla ribalta della cronaca rosa - dall’invasiva tutela legale del padre, al matrimonio con Sam Asghari, sino all’irruzione dell’ex marito Jason Allen Alexander alla cerimonia di nozze con l’intenzione di bloccarla – la cantante torna ora sotto i riflettori per un’altra importante news. Questa volta niente indiscrezioni sulla vita privata. Pare sia giunto infatti il momento del suo gradito ritorno sulla scena musicale internazionale. Stando alle indiscrezioni che circolano in questi ultimi giorni di luglio, e che ora sembrano confermate da PageSix, la cantante si starebbe regolarmente recando in sala di incisione per la registrazione di un suo nuovo singolo che dovrebbe chiamarsi Tiny Dancer. Ma c’è di più. La cantante non sarebbe sola, visto che si tratterebbe di un duetto accanto alla star del pop-rock Elton John. I due si sarebbero di recente incontrati in uno studio di registrazione a Beverly Hill per realizzare una versione 2.0 del celebre singolo di John del 1971, Tiny Dancer. La traccia dovrebbe essere pubblicata dalla casa discografica Universal Music, ad agosto.

Tiny Dancer è il nuovo singolo di Britney Spears ed Elton John GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Pur non essendo propriamente un nuovo singolo, quanto più una cover della cantante e di Elton John, del suo noto brano Tiny Dancer uscito nel 1971, con l’album Madman Across The Water, il brano segna il gradito ritorno di Britney Spears sulla scena musicale internazionale dal suo ultimo album, Glory, pubblicato nel 2016, e il singolo estratto Slumber Party. “Questa è stata un'idea di Elton e Britney è una grande fan. Hanno registrato un remix di Tiny Dancer come un duetto completo, ed è incredibile”, ha dichiarato una fonte dell’entourage di Universal Music che ha anche fatto sapere della presenza del producer Andrew Watt a supervisione della canzone in corso di registrazione. “L'hanno già suonato per le persone della loro etichetta discografica e tutti stanno impazzendo. Dicono che questa sarà la canzone dell'estate” ha proseguito l’intervistato accendendo subito la curiosità nei fan dei due artisti e di tutti gli amanti della musica mondiale. Per quanto riguarda Britney, la pop star sarebbe quindi pronta al suo ritorno ufficiale. “È tornata al lavoro ed è super contenta” ha ammesso la fonte. Sono ancora però attese conferme e commenti da parte di Universal Music e degli stessi interpreti dai quali ci si aspetta presto qualche comunicazione social o tramite comunicato stampa.