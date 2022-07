Britney Spears canta a capella Baby one more time

La cantante torna a far sentire la sua voce in un post su Instagram. Un video di lei che canta una nuova versione della sua prima hit mentre fa il bucato. E ne racconta la genesi Condividi

Ricordate la voce di Britney Spears? Non quella registrata sui suoi album che ancora possono essere ascoltati in formato fisico o sulle piattaforme digitali, ma quella dal vivo, senza effetti, magari persino senza strumenti ad accompagnarla. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che la popstar americana l'ha fatta sentire che probabilmente è persino lecito essersela dimenticata. Ma non vi preoccupate, Britney è tornata del tutto, finalmente libera dopo la battaglia legale col padre, felice dopo il matrimonio e la luna di miele con Sam Asghari, una ragazza come tante, che fa il bucato cantando come tante, ritrovando la passione per la musica.

Il post di Britney Spears leggi anche Festival di Sanremo, Britney Spears sarebbe in trattativa Britney ha deciso di filmarsi nel buio del locale lavanderia, il volto completamente oscurato ma la voce chiara, nitida e potente più che mai, in una nuova versione della sua prima storica hit, Baby One More Time, condividendo poi il video con i 41,8 milioni di follower del suo profilo Instagram. “Questa sono io che faccio il bucato e separo i vestiti – ha scritto nella didascalia – non condivido la mia voce da così tanto tempo… forse troppo… ed eccomi che mi esibisco in casa con una versione diversa di Baby”.

LA VERSIONE ALTERNATIVA DI BABY ONE MORE TIME vedi anche Britney Spears, le foto dell'abito da sposa Versace Una versione alternativa che lei ha sempre desiderato ma non ha mai potuto realizzare. La stessa Britney racconta questa storia nel post su Instagram: “Ho chiesto per 14 anni quello che volevo… una versione diversa di Baby in cui i produttori lavorassero davvero per me e la mettessero insieme, un inizio. Ma il team ha detto di no e mi ha 4 ragazze, inclusa mia sorella, per una versione da 5 minuti di 4 canzoni remixate, senza fare nessuno sforzo, nemmeno di danzare… semplicemente registrate in maniera splendida e il suono era nuovo!!! Mi hanno rovinato tutto, imbarazzata e fatta sentire una nullità!!!”. Potete vedere il video e ascoltare la voce di Britney Spears nel post di Instagram embeddato qui sotto.