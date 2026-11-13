Star Wars 50, gli appuntamenti e le date per i 50 anni della saga

Lucasfilm e Disney hanno annunciato le principali tappe di una festa lunga un anno, che si svilupperà tra teatri, cinema, parchi tematici e non solo. Al centro della scena, il primo leggendario lungometraggio del 1977 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A cinquanta giorni dal 2027 è ora di parlare di Star Wars perché il prossimo anno cadrà l'anniversario del primo leggendario film dell'iconica saga cinematografica di George Lucas.

Lucasfilm e Disney hanno presentato il calendario dell'evento celebrativo dei 50 anni di Star Wars, un anniversario che durerà un anno intero e che sarà condito da proiezioni di versioni restaurate, nuovi titoli tra grande e piccolo schermo, eventi live ed edizioni speciali da acquistare (e collezionare), concerti.

Tante cose molto diverse perché Star Wars non è solo una saga di film ma è un mondo intero che da cinque decenni mette insieme le generazioni nel segno delle avventure della Galassia lontana lontana...

Gli appuntamenti al cinema nel 2027 Si parte col cinema, dove tutto è iniziato nel 1977. Il primo film della saga, Star Wars, torna in sala, il 18 febbraio, in versione restaurata.

La proiezione evento è accompagnata da un nuovo poster, realizzato per l'occasione da Matt Ferguson ispirato da quello originale, diffuso con anticipo e disponibile in basso.

Sempre al cinema, appuntamento il 26 maggio, con Star Wars: Starfighter, il nuovo film che affronta un capitolo inedito della storia galattica firmato da Shawn Levy, con Ryan Gosling protagonista nei panni di un cinico fuorilegge alla resa dei conti con un misterioso passato, trascinato in una pericolosa avventura da cui dipende il suo destino. Star Wars: Starfighter arriverà in Italia prima che nel resto del mondo, dove è atteso per il 28 maggio. Leggi anche Star Wars: Starfighter, la prima immagine di Ryan Gosling

Serie, documentari, eventi, concerti e limited edition A più di tre anni dall'uscita della prima stagione, tornano le avventure di Ahsoka, con la seconda stagione della serie televisiva con Rosario Dawson attesa per il 20 gennaio in streaming su Disney+, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.

Sempre Disney+ ospiterà il lancio il 4 maggio, per lo Star Wars Day, del documentario The Hero Awakens firmato da R.J. Cutler, che racconta la realizzazione di Star Wars, imperdibile per i fan della saga perché include filmati d’archivio e registrazioni audio realizzate durante le riprese dello storico film del 1977.

Ad aprile, dall'1 al 4, sono già esaurite le giornate dedicate a Guerre Stellari al Los Angeles Convention Center, panel, ospiti e centinaia di espositori che offriranno merchandise esclusivo al pubblico.

Sempre negli Stati Uniti, sono in programma i concerti eseguiti dall'orchestra dal vivo “Star Wars in Concert: The Skywalker Saga”, un viaggio attraverso i nove i film della saga.

Da annunciare, prossimamente, gli appuntamenti nei parchi tematici, luoghi strategici per condividere la passione per Star Wars tra i fan, pronti ad un anno da rendere memorabile anche con le tantissime collezioni a tema realizzate per il 50 anno dall'inizio della saga.

Da Lego ad Hasbro, passando per adidas ed Aston Martin, i grandi marchi hanno già predisposto edizioni limitate e tanti pezzi da acquistare che faranno felici appassionati e collezionisti.

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