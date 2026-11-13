Uno Sguardo Raro 2026, a Roma il cinema sulle malattie rare

Dal 16 al 21 novembre Roma ospita l’undicesima edizione di Uno Sguardo Raro, il festival dedicato a malattie rare, disabilità e inclusione, diretto da Claudia Crisafio. Gianmarco Tognazzi presiede la giuria di qualità. Sei giorni tra Biblioteche di Roma, IISS Cine TV Roberto Rossellini e Sala Cinema ANICA, con una tappa a Grottaferrata. In programma cortometraggi, incontri con gli autori, la mostra fotografica Padri e un approfondimento su Qualcosa di lilla con Isabella Leoni. Premiazione sabato 21 novembre. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un padre alle prese con l’autonomia del figlio, una bambina che scrive una poesia per aiutare le vittime di un’alluvione. Sono alcune delle storie in programma a Uno Sguardo Raro 2026, il festival internazionale dedicato alle malattie rare, alla disabilità e all’inclusione, che torna a Roma dal 16 al 21 novembre. L’undicesima edizione del Rare Disease International Film Festival, diretta da Claudia Crisafio, affronterà anche la neurodivergenza e il disagio giovanile. A presiedere la giuria sarà Gianmarco Tognazzi. Le proiezioni e gli incontri coinvolgeranno le Biblioteche di Roma, l’IISS Cine TV Roberto Rossellini e la Sala Cinema ANICA, con un appuntamento anche a Grottaferrata. Un percorso che porterà studenti, autori e protagonisti delle opere a confrontarsi su esperienze spesso poco rappresentate sullo schermo.

Gianmarco Tognazzi presidente di giuria Accanto a Gianmarco Tognazzi, la giuria di qualità riunisce Adriana Sabbatini, Metis Di Meo, Isabella Schiavone, Corrado Ferrari, Luigi Petrucci e Alessandro Capone. Il premio speciale USR UNIAMO sarà invece valutato da una giuria composta da Vanessa Cerrone, Maria Teresa Gullino ed Eleonora Brognara. Nel corso della sua storia, secondo i dati diffusi dall’organizzazione, il festival ha ricevuto oltre 3.500 opere da più di 120 Paesi. Un patrimonio di racconti che Claudia Crisafio lega alla necessità di contrastare la solitudine di chi vive una malattia rara o una disabilità. «Il cinema ci avvicina, rompe il silenzio e apre il dialogo», sottolinea la direttrice artistica. Il programma nelle biblioteche dal 16 al 18 novembre Accanto a Gianmarco Tognazzi, la giuria di qualità riunisce Adriana Sabbatini, Metis Di Meo, Isabella Schiavone, Corrado Ferrari, Luigi Petrucci e Alessandro Capone. Il premio speciale USR UNIAMO sarà invece valutato da una giuria composta da Vanessa Cerrone, Maria Teresa Gullino ed Eleonora Brognara. Nel corso della sua storia, secondo i dati diffusi dall’organizzazione, il festival ha ricevuto oltre 3.500 opere da più di 120 Paesi. Un patrimonio di racconti che Claudia Crisafio lega alla necessità di contrastare la solitudine di chi vive una malattia rara o una disabilità. «Il cinema ci avvicina, rompe il silenzio e apre il dialogo», sottolinea la direttrice artistica. L’apertura di lunedì 16 novembre è affidata alla Biblioteca Goffredo Mameli, dalle 10.30 alle 12. Al centro, i cortometraggi d’animazione e il coinvolgimento di studenti e docenti nelle votazioni. Tra i titoli, Il piede d’Achille di Francesco Grande, una storia in stop motion realizzata con bambini e ragazzi di AIdel22, fratelli, sorelle e caregiver. Martedì 17 novembre, dalle 10 alle 13, il festival si sposta alla Biblioteca Laurentina. Le proiezioni saranno accompagnate da un incontro con Isabella Leoni dedicato a Qualcosa di lilla, sui disturbi del comportamento alimentare. Il programma prevede il trailer del film, fuori concorso, e un approfondimento nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Mercoledì 18 novembre, dalle 10.30 alle 12, la Biblioteca Marconi ospiterà un’altra mattinata di animazione e confronto con le scuole. Tra le opere, Tigs di Diek Grobler e Il custode di lana di Mauro Belardo.

Il 19 novembre al Rossellini e a Grottaferrata Giovedì 19 novembre, dalle 11 alle 13.30, le proiezioni proseguiranno all’IISS Cine TV Roberto Rossellini. La selezione comprende Lascia andare di Isabella Leoni, Buongiorno Bruno di Silvia Estella Ondina Sanna, Scomodo di Simone Guarany, Madres di Giacomo Maria Carmelo Bonagiuso ed Every day counts di Céline Irma Jeanine Stegmüller. I temi attraversano i rapporti familiari, l’Alzheimer, il diritto all’assistenza e l’esperienza dei genitori di figli con disabilità o malattie rare. Sarà riproposto anche il trailer di Qualcosa di lilla, accompagnato da un dibattito. Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, appuntamento alla Sala conferenze di Palazzo Grutter a Grottaferrata. In programma due cortometraggi del Lazio già passati dal festival: Grande Edo di Sebastiano Colla e Nina di Arianna Mattioli.

I cortometraggi e la mostra Padri alla Sala Cinema ANICA Venerdì 20 novembre, dalle 16.30 alle 19.30, la Sala Cinema ANICA ospiterà proiezioni e incontri. Ad accompagnare la giornata sarà la mostra fotografica Padri, a cura di Pamela Pompei, dedicata all’esperienza della genitorialità maschile nella disabilità. Tra i film annunciati, Come è profondo il mare di Lorenzo Vitrone, con Marco Marzocca: la storia di Fausto e del figlio autistico Giacomo mette a fuoco il confine, talvolta difficile da riconoscere, tra protezione e autonomia. La commedia Ti presento papà, diretta da Tony Ersino, con Mirko Frezza, Ludovico Fremont e Ginevra De Carolis, affronta disabilità e pregiudizi attraverso una cena di Natale e un padre deciso a ostacolare il fidanzamento della figlia. Er zinale di Fabio Vasco, con Antonio Bannò, racconta invece Raffaella, una bambina con il lupus che scrive una poesia per aiutare le vittime dell’alluvione di Salerno. Un gesto di solidarietà che coinvolge la comunità. La selezione comprende inoltre Il sogno dei Sanfilippo Fighters di Matteo Gagliardi, Il rumore di chi resta di Emanuele Marzani, Finding awesome di Marc Antoine Turcotte e Sunday di Giulio Tonincelli. Il programma dà spazio anche ai racconti brevi, affiancando la scrittura alle narrazioni audiovisive.

La premiazione di sabato 21 novembre La cerimonia conclusiva si terrà sabato 21 novembre, dalle 17 alle 19, alla Sala Cinema ANICA, con giurati, registi, attori e ospiti. Prima dell’assegnazione dei riconoscimenti è prevista la presentazione fuori concorso del trailer di Labyrinth, proposto da Sobi e dedicato alle esperienze di persone con malattie renali rare, familiari e medici. Dalle 16.30 sono in programma la mostra Padri e il photocall.