Nel passaggio più controverso dell’intervista concessa da Beatrice Venezi alla testata argentina La Nación, pubblicata il 23 aprile, la direttrice d’orchestra affronta il tema dell’organico della Fenice e afferma: "“Io non ho padrini, questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio". La dichiarazione ha immediatamente acceso la reazione del teatro veneziano e contribuito a incrinare definitivamente i rapporti.

Nello stesso colloquio, sul proprio profilo e le dinamiche di carriera, Venezi sottolinea: "Non è stato un vantaggio bensì un costo", riferendosi al legame con la politica, e aggiunge riguardo Giorgia Meloni: "Ammiro le donne forti, potenti e competenti e lei è tutto questo, la conosco da prima delle sua carriera politica. Sono stata felice quando ha vinto le elezioni in un Paese patriarcale. Il fatto che io sia una donna, giovane e bionda non mi favoriva perché, si sa, ci sono tanti stereotipi sulle donne. Ho pensato che fosse un grande momento di cambiamento per il Paese".

Sul piano artistico e istituzionale rivendica poi una posizione critica verso l’inerzia dei teatri: "Hanno paura del cambiamento, del rinnovamento. È più facile rimanere ancorati alle vecchie abitudini. Ma è così che muore un teatro. Succede a tutti i teatri del mondo. A Venezia il pubblico è diviso. Abbiamo turisti che vedono un atto dell'opera e poi vanno a mangiare. Abbiamo abbonati, molti dei quali anziani, con le loro preferenze. Ma abbiamo anche giovani che vivono sulla terraferma e non vengono mai sull'isola. E non facciamo nulla per loro? Dobbiamo raggiungere un pubblico più ampio", e ancora: "Dobbiamo creare programmi che possano suscitare la curiosità di un pubblico più giovane. I teatri programmano sempre gli stessi spettacoli. Dobbiamo trovare opere che affrontino temi contemporanei, che possano risuonare più efficacemente con i giovani. Faccio sempre questo esempio: c'è un'opera di Mason Bates su Steve Jobs. Un giovane sa benissimo chi è Jobs... Non dovremmo aver paura di programmare titoli insoliti".