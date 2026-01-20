Beatrice Venezi: “La partita è chiusa solo quando fischia l’arbitro”

Beatrice Venezi su nomina alla Fenice: “La partita è chiusa solo quando fischia l’arbitro”Spettacolo
Durante la conferenza stampa al Teatro Verdi di Pisa per la nuova produzione di Carmen, Beatrice Venezi risponde alle polemiche sulla nomina alla Fenice di Venezia: “Sono così raccomandata che lavoro praticamente solo all’estero”. E aggiunge: “La partita è chiusa solo quando l’arbitro fischia”. La direttrice annuncia poi i prossimi impegni tra Trieste e Sud America e chiarisce: “Non è ancora il momento di parlare della vicenda”
A Pisa, durante la presentazione della nuova produzione di Carmen, Beatrice Venezi replica alle contestazioni per la nomina alla Fenice. “Non ho ancora messo piede a Venezia. La partita è chiusa solo quando l’arbitro fischia”, dice, annunciando i prossimi impegni internazionali.
La replica alle polemiche e i prossimi impegni
“Ero impegnata per lavoro dall’altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche. Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all’estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. Chiuderei al momento con una battuta calcistica che faceva spesso l’allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l’arbitro fischia”, ha detto Venezi, rispondendo alle domande sulla nomina alla Fenice. Sulle contestazioni degli orchestrali e sui presunti fraintendimenti, la direttrice ha replicato: “Quali fraintendimenti? Io non ho ancora messo piede a Venezia”. Intanto, a Pisa sarà sul podio del Teatro Verdi per dirigere Carmen di Bizet, con la regia di Filippo Tonon, il 23 e il 25 gennaio. “Questa direzione è un piacevole ritorno in Italia e sarà una breve parentesi insieme alle prossime due settimane a Trieste, con Ascesa e caduta della città di Mahagonny. Poi tornerò all’estero, prima a Montevideo per una Carmen e poi al Teatro Colón di Buenos Aires per l’inaugurazione della stagione con Cavalleria e Pagliacci”. Quanto alla vicenda della Fenice, Venezi ha chiarito: “Non ho parlato fino a questo momento e sto aspettando quello giusto. Ci sono tanti elementi di cui discutere che ancora non sono entrati nella narrazione”.
Il caso Fenice: cosa è successo
La nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, annunciata a fine 2024, ha causato un acceso dibattito. La decisione del consiglio di amministrazione è stata accolta con entusiasmo da parte delle istituzioni ma ha incontrato resistenze tra gli orchestrali del teatro veneziano, che hanno chiesto un passo indietro e maggiore trasparenza sulle modalità di selezione.
Il malcontento è emerso con una lettera firmata da diversi musicisti, che hanno espresso dubbi sulla scelta, sottolineando la necessità di valorizzare figure interne e di garantire un processo condiviso. La polemica si è rapidamente spostata sui social, dove il dibattito si è polarizzato tra chi difende la carriera internazionale di Venezi e chi critica la gestione della Fenice.