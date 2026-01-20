Beatrice Venezi: “La partita è chiusa solo quando fischia l’arbitro”

La replica alle polemiche e i prossimi impegni

“Ero impegnata per lavoro dall’altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche. Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all’estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. Chiuderei al momento con una battuta calcistica che faceva spesso l’allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l’arbitro fischia”, ha detto Venezi, rispondendo alle domande sulla nomina alla Fenice. Sulle contestazioni degli orchestrali e sui presunti fraintendimenti, la direttrice ha replicato: “Quali fraintendimenti? Io non ho ancora messo piede a Venezia”. Intanto, a Pisa sarà sul podio del Teatro Verdi per dirigere Carmen di Bizet, con la regia di Filippo Tonon, il 23 e il 25 gennaio. “Questa direzione è un piacevole ritorno in Italia e sarà una breve parentesi insieme alle prossime due settimane a Trieste, con Ascesa e caduta della città di Mahagonny. Poi tornerò all’estero, prima a Montevideo per una Carmen e poi al Teatro Colón di Buenos Aires per l’inaugurazione della stagione con Cavalleria e Pagliacci”. Quanto alla vicenda della Fenice, Venezi ha chiarito: “Non ho parlato fino a questo momento e sto aspettando quello giusto. Ci sono tanti elementi di cui discutere che ancora non sono entrati nella narrazione”.