La Fenice inaugura la stagione, volantini contro Beatrice Venezi

Nella serata di ieri, giovedì 20 novembre, una pioggia volantini è caduta dai palchi del Teatro la Fenice di Venezia, che ha inaugurato per gli abbonati la Stagione 2025-2026 con la prima dell’opera La Clemenza di Tito di Mozart. Il motivo del gesto di protesta? La nomina della direttrice musicale Beatrice Venezi, che avrebbe un profilo professionale inadeguato rispetto al ruolo assegnato, che a sua volta le è stato inoltre conferito senza alcuna condivisione con il personale sulla nomina, come invece era stato promesso. “Questa è la serata perfetta per ribadire che le scelte fondamentali di un teatro pubblico — un bene comune, patrimonio della città, della Regione e del Paese – devono nascere dal dialogo, dal merito e dalla condivisione. La cultura non si impone dall’alto: si costruisce, giorno dopo giorno, insieme”, hanno scritto le maestranze de La Fenice e degli orchestrali, che ieri hanno distribuito al pubblico i volantini in Campo San Fantin a Venezia. Dopo che il Consiglio di indirizzo del teatro aveva espresso sostegno sia alla direttrice musicale Venezi, sia al sovrintendente Nicola Colabianchi, le lavoratrici e i lavoratori “hanno responsabilmente scelto di non proclamare lo sciopero”, ma hanno comunque letto il comunicato che la direzione aveva vietato di leggere in sala. “Vi chiediamo un momento di attenzione prima dell'inizio dello spettacolo. Le lavoratrici e i lavoratori del Teatro La Fenice sono qui oggi, non nei loro consueti luoghi di lavoro, ma in mezzo a voi. Siamo qui perché possiate vedere i volti e ascoltare le voci di chi ogni giorno fa vivere questo teatro con passione, competenza e dedizione”, hanno sottolineato. “Il nostro amore per questo teatro non si spegne. Vogliamo che La Fenice resti uno spazio vivo, dove libertà, partecipazione e valori condivisi si incontrano. Certi del vostro sostegno, auguriamo a tutti una serata piacevole all'insegna della musica e dell'arte, che da sempre uniscono questa città e questo teatro". Hanno poi distribuito i volantini, che sul fronte riportavano una frase del poeta inglese John Keats: “La bellezza è verità. La verità è bellezza. Questo è tutto ciò che al mondo sapete, e tutto ciò che vi occorre sapere”. Sulla scalinata del teatro, coro e orchestra hanno esibito il volantino, letto dal portavoce Emiliano Esposito. Altri volantini, a firma Sconcerto Grosso, recitavano invece: “Sempre a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro La Fenice, contro l’ingerenza del potere, contro la prepotenza del più forte. La Fenice non si vende. La cultura non si compra”.