Sciopero alla prima della Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi

Il 17 ottobre, in concomitanza con la prima di Wozzeck, al Teatro La Fenice di Venezia si terrà uno sciopero proclamato dalla Rsu e dai sindacati contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile dal 2026. La decisione è arrivata dopo l’incontro con il sovrintendente Colabianchi e il sindaco Brugnaro. Prevista anche un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza e ad altre istituzioni culturali