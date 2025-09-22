Beatrice Venezi nominata direttrice musicale del Teatro La Fenice

L’annuncio è stato dato dalla Fondazione lirico-sinfonica veneziana. Il Maestro Venezi assumerà ufficialmente l’incarico a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. “Accolgo con emozione e gratitudine la scelta", ha commentato lei all'Adnkronos

Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi sarà il nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. L’annuncio è stato dato oggi, lunedì 22 settembre, dalla Fondazione Lirico-Sinfonica veneziana. La decisione, “maturata a seguito di proficui colloqui e della disponibilità manifestata da Maestro”, è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e da tutti i consiglieri di indirizzo. Il Maestro Venezi assumerà ufficialmente l’incarico a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. “Accolgo con emozione e gratitudine la scelta del mio nome come nuovo direttore musicale del Gran Teatro La Fenice, un’istituzione a cui ho sempre guardato con grande rispetto e ammirazione per la qualità e il prestigio che esprime”, ha dichiarato all’Adnkronos Venezi, che ora si trova a Bangkok, dove domani dirigerà un concerto con Placido Domingo. “Desidero innanzitutto ringraziare di cuore la Fondazione del Teatro e le istituzioni rappresentate all’interno del Consiglio per la fiducia accordatami. Sono profondamente onorata di ricevere questo prestigioso incarico, che mi impegnerò a onorare sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di condurre tutti i corpi stabili del Teatro verso successi sempre maggiori. Non vedo l’ora di iniziare questo dialogo umano, artistico e musicale con il Teatro, la città di Venezia e il suo pubblico”. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato: “Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Beatrice Venezi a nuova direttrice musicale della Fenice, una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo. Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere a un incarico di vertice nell’ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile”.

"PROFESSIONALITÀ, VISIBILITÀ INTERNAZIONALE, ENERGIA E RINNOVAMENTO" Come si legge in un comunicato, il presidente Brugnaro e il Consiglio di indirizzo "hanno espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando come la nomina del Maestro Venezi rappresenti un significativo valore aggiunto per l'attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento". Inoltre, "il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice". A breve, Venezi incontrerà il sovrintendente Nicola Colabianchi e i lavoratori del Teatro per iniziare a definire le linee programmatiche della sua direzione musicale. "Ho approfondito con cura e attenzione tutti i profili possibili per il ruolo di direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, e ho deciso di puntare su Beatrice Venezi in quanto è un ottimo direttore d'orchestra e perché è una donna che a soli trentacinque anni si è già affermata a livello internazionale", ha dichiarato il sovrintendente Colabianchi. "Ho avuto modo di apprezzare in più occasioni le sue qualità musicali e umane e non posso che fare mie anche le parole di autorevoli critici musicali italiani come Angelo Foletto, che ha scritto a proposito del ruolo alla Fenice che "lo merita" definendola "artista gentile e pragmatica" o di Enrico Stinchelli che l'ha definita "seria e preparata". Buon lavoro, Beatrice! Lavoreremo insieme per il bene della Fenice, di Venezia e della grande musica italiana nel mondo".