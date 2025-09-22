Beatrice Venezi nominata direttrice musicale del Teatro La Fenice

L’annuncio è stato dato dalla Fondazione lirico-sinfonica veneziana. Il Maestro Venezi assumerà ufficialmente l’incarico a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. “Accolgo con emozione e gratitudine la scelta", ha commentato lei all'Adnkronos
Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi sarà il nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. L’annuncio è stato dato oggi, lunedì 22 settembre, dalla Fondazione Lirico-Sinfonica veneziana. La decisione, “maturata a seguito di proficui colloqui e della disponibilità manifestata da Maestro”, è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e da tutti i consiglieri di indirizzo. Il Maestro Venezi assumerà ufficialmente l’incarico a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. “Accolgo con emozione e gratitudine la scelta del mio nome come nuovo direttore musicale del Gran Teatro La Fenice, un’istituzione a cui ho sempre guardato con grande rispetto e ammirazione per la qualità e il prestigio che esprime”, ha dichiarato all’Adnkronos Venezi, che ora si trova a Bangkok, dove domani dirigerà un concerto con Placido Domingo. “Desidero innanzitutto ringraziare di cuore la Fondazione del Teatro e le istituzioni rappresentate all’interno del Consiglio per la fiducia accordatami. Sono profondamente onorata di ricevere questo prestigioso incarico, che mi impegnerò a onorare sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di condurre tutti i corpi stabili del Teatro verso successi sempre maggiori. Non vedo l’ora di iniziare questo dialogo umano, artistico e musicale con il Teatro, la città di Venezia e il suo pubblico”. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato: “Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Beatrice Venezi a nuova direttrice musicale della Fenice, una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo. Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere a un incarico di vertice nell’ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile”.
"PROFESSIONALITÀ, VISIBILITÀ INTERNAZIONALE, ENERGIA E RINNOVAMENTO"
Come si legge in un comunicato, il presidente Brugnaro e il Consiglio di indirizzo “hanno espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando come la nomina del Maestro Venezi rappresenti un significativo valore aggiunto per l'attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento”. Inoltre, “il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice”. A breve, Venezi incontrerà il sovrintendente Nicola Colabianchi e i lavoratori del Teatro per iniziare a definire le linee programmatiche della sua direzione musicale. “Ho approfondito con cura e attenzione tutti i profili possibili per il ruolo di direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, e ho deciso di puntare su Beatrice Venezi in quanto è un ottimo direttore d'orchestra e perché è una donna che a soli trentacinque anni si è già affermata a livello internazionale”, ha dichiarato il sovrintendente Colabianchi. “Ho avuto modo di apprezzare in più occasioni le sue qualità musicali e umane e non posso che fare mie anche le parole di autorevoli critici musicali italiani come Angelo Foletto, che ha scritto a proposito del ruolo alla Fenice che “lo merita” definendola “artista gentile e pragmatica” o di Enrico Stinchelli che l'ha definita “seria e preparata”. Buon lavoro, Beatrice! Lavoreremo insieme per il bene della Fenice, di Venezia e della grande musica italiana nel mondo”.
CHI È BEATRICE VENEZI
Nata il 5 marzo 1990 a Lucca, Beatrice Venezi, 35 anni, ha studiato Pianoforte, Composizione e Direzione d’Orchestra e si è diplomata con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di Milano. Attualmente è Direttore Principale Ospite del Teatro Colón di Buenos Aires, ma ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana, di Direttore Principale Ospite del Festival Puccini di Torre dl Lago e di Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte presso il Teatro Antico di Taormina. È stata anche membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura dal 2019 al 2022 e Consigliere per la Musica del Ministro per la Cultura della Repubblica Italiana nel bienno 2022 al 2024. Ha collaborato con interpreti di fama internazionale come Placido Domingo, Ramon Vargas, Vittorio Grigolo, Marcelo Alvarez, Maria José Siri, Kristine Opolais, Aida Garifullina, Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Giuseppe Gibboni, Valentina Lisitsa, Andrea Griminelli, Eleonora Abbagnato, Marianela Nuñez, Carla Fracci, e con istituzioni prestigiose come la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Arena di Verona, la New Japan Philharmonic, il National Theatre of Korea, la Sofia Philharmonic, la Nagoya Philharmonic, la Shenzhen Symphony Orchestra, l’Opera Holland Park di Londra, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Bellini di Catania, l’Opéra de Nice, l’Opéra Grand Avignon, l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, l'Orchestra Haydn, l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, la Symphony Orchestra of the National Television and Radio Company of Belarus, la State Orchestra of Armenia, la Georgian Philharmonic, il Georgian National Opera Theatre, il National Opera House of Azerbaijan, il National Theatre Ivan Zajc di Rijeka e il Sofia National Opera and Ballet, per oltre 300 concerti sinfonici e oltre 200 recite di opere liriche. Tra i diversi riconoscimenti ottenuti, in particolare per le capacità artistiche e per l’impegno per la diffusione della cultura musicale nelle giovani generazioni, anche lo storico premio Scala d'Oro, il Premio Pegaso della Regione Toscana, il Premio America, il Premio Kinéo e il Premio Nazionale Gentile da Fabriano. Ancora, il Corriere della Sera ha segnalato Venezi tra le 50 Donne dell’Anno 2017, nel 2018 Forbes l’ha inserita tra i 100 Giovani Leader del Futuro sotto i 30 anni e Fortune tra i 40 Under 40 del 2023 e del 2024. Il direttore d’orchestra si dedica anche a un’intensa attività divulgativa, collaborando con istituzioni come l’Universität Wien, l’Università Bocconi di Milano, il Politecnico di Milano, la Iulm, la Polimoda di Firenze, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Università Federico II di Napoli e l’Università Cattolica di Milano, per la quale ha tenuto il concerto di inaugurazione dell’anno accademico nel 2021 (l’anno del centenario), la Luiss, per la quale ha tenuto una lectio magistralis in occasione del trentennale della scomparsa di Guido Carli, e l’Università di Sassari per la quale ha tenuto la lectio magistralis per l’inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019. Ha inoltre pubblicato i libri Allegro con fuoco, Le sorelle di Mozart, L'ora di musica e Puccini contro tutti. Ha poi curato il manuale di educazione musicale per le scuole secondarie di primo grado Armoni e pubblicato il saggio Ciclicità, staticità e atemporalità - Il viaggio del Wanderer attraverso l'estetica schubertiana.
