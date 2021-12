Live In, Beatrice Venezi a Sky TG24: "Cambiare narrazione sulle donne"

“Oggi ho presentato il mio secondo album, si chiama Heroines e attraversa due secoli di musica tramite le storie di donne, eroine e antieroine. Bisogna cambiare la narrazione del mondo femminile per far crescere i giovani in un contesto culturale diverso”. Lo ha annunciato la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi intervenuta nel corso di Sky TG24 Live In ( IL RACCONTO DELLA GIORNATA ), direttamente da Courmayeur. Dopo l'appuntamento di Firenze dello scorso giugno, Live In è tornato a Courmayeur, dove anche sabato è in programma una giornata di dirette, interviste e confronti.

L’invito ai giovani: “Il teatro è un incantesimo”

Venezi ha concluso il suo intervento con un invito ai giovani, ai quali è dedicata questa edizione di Live In, a conoscere il mondo della musica classica e del teatro, che può essere visto come “polveroso”. “La prima volta che si va a teatro si rimane incantati. Il problema del mondo della musica classica è la comunicazione con i giovani. Bisogna cercare di mettere in atto tutte le attività possibili per avvicinare e incuriosire i giovani, per raccontare questo mondo in maniera diversa”, ha affermato la musicista. “Io con Heroines ci sto provando. L’album è pensato come una playlist e non come un disco di classica e questo lo rende più digeribile anche a chi non è un appassionato del genere”, ha spiegato. “Poi c’è un discorso da fare sull’educazione musicale che nel nostro Paese è ridotta ai minimi termini e grava sulle spalle dei professori e delle scuole. In ultimo credo che i teatri dovrebbero essere luoghi di socialità, da vivere tutto l’anno”, ha concluso.