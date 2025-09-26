Orchestra della Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore

Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia hanno scritto al sovrintendente Nicola Colabianchi chiedendo l’annullamento della nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale. La scelta, resa pubblica il 22 settembre tramite comunicato stampa, è stata giudicata priva di valore artistico e di riconoscimento internazionale. "Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di direttore musicale di questo Teatro", si legge nella lettera

Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia hanno inviato al sovrintendente Nicola Colabianchi una lettera in cui chiedono la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. La decisione, comunicata con una nota stampa il 22 settembre, viene definita priva di garanzie artistiche e di prestigio internazionale. Nella lettera in questione, recapitata il 25 settembre, si legge: “A sole ventiquattr’ore dall’annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici, un danno non solo economico per il Teatro, ma soprattutto d’immagine e di credibilità”. Gli orchestrali giudicano “inaccettabile sacrificare la fiducia di un pubblico fedele” e affermano che con questa scelta vengono messi in discussione la reputazione della Fenice e il livello della sua orchestra.

Lo scontro con il sovrintendente L'attacco è diretto anche a Nicola Colabianchi: "Alla luce di quanto accaduto appare evidente che il rapporto di fiducia tra l'Orchestra e il Sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in lei la guida del nostro Teatro". Gli orchestrali ricordano di aver appreso della nomina "esclusivamente tramite la stampa", in contrasto con quanto riferito dallo stesso Colabianchi negli incontri con le rappresentanze sindacali. Le scuse offerte dal sovrintendente sono state definite "irricevibili".

Le critiche al curriculum di Venezi La contrarietà, secondo la lettera in questione, è motivata dal profilo professionale della direttrice: "Il direttore Venezi non ha mai diretto né un titolo d'opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di direttore musicale di questo Teatro. Venezi non ha mai diretto nei principali teatri d'opera internazionali, né il suo nome compare nei cartelloni dei più importanti festival del panorama musicale mondiale".