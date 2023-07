Nizza, petizione contro l'invito a Beatrice Venezi. Lei: "Miserabili"

I comitati antifascisti e per la democrazia di Nizza l’accusano di essere “neofascista” e chiedono l’annullamento del concerto da lei diretto in Francia. Lei risponde sui social senza peli sulla lingua: "Il talento non si inchinerà mai davanti a dei miserabili" e invita i follower a scrivere per esprimerle la propria vicinanza. Protagonista di questa vicenda è Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e consigliera del governo Meloni. Molti messaggi di solidarietà sui social all'artista. " Sono orgoglioso di averla al mio fianco come consigliere per la musica" scrive su Twitter il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.