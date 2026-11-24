Alla vigilia degli ultimi due episodi della terza stagione, quelli che mostrano per la prima volta la forgiatura dell'Unico Anello, Prime Video conferma la quarta stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie è già in pre-produzione e le riprese partiranno in primavera agli Shepperton Studios, nel Regno Unito. Intanto la terza stagione ha raggiunto 33 milioni di spettatori in 12 giorni e dalle 3 di mercoledì 25 novembre tutti i 24 episodi saranno su Prime Video. Ecco cosa sappiamo

Dal fuoco di Monte Fato alla quarta stagione

Nel 1869, a Monaco di Baviera, andava in scena per la prima volta L'oro del Reno. Sul palco il nano Alberich rinunciava all'amore per strappare l'oro alle figlie del fiume e farne un anello capace di dargli il dominio del mondo. Quasi un secolo più tardi, a chi gli faceva notare la parentela tra la sua saga e la Tetralogia di Wagner, J.R.R. Tolkien rispondeva con una battuta rimasta celebre: entrambi gli anelli erano rotondi, e lì finiva la somiglianza. Eppure in tutte e due le storie un gioiello nasce da una rinuncia e da un fuoco (quello di Monte Fato, nel caso del Professore di Oxford), e in tutte e due il potere che promette finisce per divorare chi lo indossa.

Proprio quel fuoco sta per accendersi sugli schermi di Prime Video. Gli ultimi due episodi della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo in anticipo rispetto al consueto orario, porteranno per la prima volta in assoluto sullo schermo la forgiatura dell'Unico Anello, chiudendo quella che la piattaforma, giocando con il verso più famoso di Tolkien, ha ribattezzato “un'epica stagione per domarli”. E alla vigilia di questo appuntamento arriva la notizia che i fan aspettavano: la serie è stata rinnovata per una quarta stagione, già in pre-produzione. Le riprese inizieranno questa primavera negli Shepperton Studios, nel Regno Unito, la sede produttiva dello show.