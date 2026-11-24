Alla vigilia degli ultimi due episodi della terza stagione, quelli che mostrano per la prima volta la forgiatura dell'Unico Anello, Prime Video conferma la quarta stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La serie è già in pre-produzione e le riprese partiranno in primavera agli Shepperton Studios, nel Regno Unito. Intanto la terza stagione ha raggiunto 33 milioni di spettatori in 12 giorni e dalle 3 di mercoledì 25 novembre tutti i 24 episodi saranno su Prime Video. Ecco cosa sappiamo
Dal fuoco di Monte Fato alla quarta stagione
Nel 1869, a Monaco di Baviera, andava in scena per la prima volta L'oro del Reno. Sul palco il nano Alberich rinunciava all'amore per strappare l'oro alle figlie del fiume e farne un anello capace di dargli il dominio del mondo. Quasi un secolo più tardi, a chi gli faceva notare la parentela tra la sua saga e la Tetralogia di Wagner, J.R.R. Tolkien rispondeva con una battuta rimasta celebre: entrambi gli anelli erano rotondi, e lì finiva la somiglianza. Eppure in tutte e due le storie un gioiello nasce da una rinuncia e da un fuoco (quello di Monte Fato, nel caso del Professore di Oxford), e in tutte e due il potere che promette finisce per divorare chi lo indossa.
Proprio quel fuoco sta per accendersi sugli schermi di Prime Video. Gli ultimi due episodi della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo in anticipo rispetto al consueto orario, porteranno per la prima volta in assoluto sullo schermo la forgiatura dell'Unico Anello, chiudendo quella che la piattaforma, giocando con il verso più famoso di Tolkien, ha ribattezzato “un'epica stagione per domarli”. E alla vigilia di questo appuntamento arriva la notizia che i fan aspettavano: la serie è stata rinnovata per una quarta stagione, già in pre-produzione. Le riprese inizieranno questa primavera negli Shepperton Studios, nel Regno Unito, la sede produttiva dello show.
Le parole di Peter Friedlander e la Seconda Era di Tolkien
“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è diventata una serie di riferimento per Prime Video”, ha dichiarato Peter Friedlander, Head of Global Television di Amazon MGM Studios. “Con la terza stagione arriva il momento cruciale che i fan stavano aspettando, la forgiatura dell'Unico Anello. Siamo quindi orgogliosi di confermare il rinnovo per una quarta stagione, insieme a J.D. Payne, Patrick McKay e all'intero team creativo. Non vediamo l'ora di portare i fan ancora più a fondo nel ricco universo della Seconda Era di Tolkien”.
La Seconda Era, appunto. La serie si svolge migliaia di anni prima degli eventi raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, in un tempo in cui furono forgiati grandi poteri, regni salirono alla gloria e precipitarono in rovina, e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare il mondo nell'oscurità. Dalle profondità delle Montagne Nebbiose alle foreste di Lindon, regno degli Elfi, fino al regno insulare di Númenor, la Terra di Mezzo de Gli Anelli del Potere è un luogo dove l'ambizione si paga a caro prezzo. Un po' come accade a Washizu, il signore della guerra interpretato da Toshirō Mifune ne Il trono di sangue di Akira Kurosawa: anche lui ascolta la profezia di uno spirito nella foresta, anche lui si convince che il potere gli spetti, e finisce crivellato dalle frecce dei suoi stessi soldati. Sauron, si sa, ha piani più lunghi.
Approfondimento
Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, recensione ep. 5 e 6
I numeri: 33 milioni di spettatori in dodici giorni
Il rinnovo poggia su cifre di tutto rispetto. Considerando i 91 giorni successivi al debutto di ciascuna stagione, la prima resta la serie più vista al debutto nella storia di Prime Video, mentre la seconda rientra tra le dieci returning season (le stagioni successive alla prima) più viste di sempre sulla piattaforma. La terza, approdata in streaming lo scorso 11 novembre, ha raggiunto 33 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi dodici giorni, entrando anch'essa nella stessa top ten. Dal lancio occupa il primo posto globale su Prime Video ed è arrivata in vetta in oltre cento Paesi. Complessivamente Gli Anelli del Potere è stata vista da più di 200 milioni di spettatori e continua a essere uno dei principali motori per le nuove iscrizioni ad Amazon Prime. Sul fronte della critica, tutte e tre le stagioni hanno ottenuto la certificazione Certified Fresh di Rotten Tomatoes.
Chi c'è dietro la serie e quando vedere tutti gli episodi
Con la quarta stagione restano al timone gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, citati da Friedlander insieme all'intero team creativo. La terza, oltre a loro due, ha visto come executive producer Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble e la regista Charlotte Brändström, con Matthew Penry-Davey produttore e Ally O'Leary Cantrell, Tim Keene e Andrew Lee co-produttori. A partire dalle 3 di mercoledì 25 novembre tutti i 24 episodi delle prime tre stagioni saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori. Wagner, per chiudere il suo Anello, impiegò più di un quarto di secolo. La Terra di Mezzo di Prime Video, a quanto pare, non ha nessuna fretta di arrivare all'ultima nota.