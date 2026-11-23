L'imprenditrice e star della tv ha sfoggiato due diversi look in pelle rosso Ferrari che confermano la sua passione per gli outfit vintage, che esaltano la sua iconica silhouette Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas ha riunito nel Nevada un gran numero di celebrità, tutte molto fotografate nel paddock.

Kim Kardashian ha rubato la scena col suo stile mozzafiato, studiato fin nei minimi particolari, nel corso delle sue apparizioni, venerdì 20 e sabato 21.

In entrambe le giornate, l'attrice, imprenditrice e fashion influencer ha sfoggiato look in pelle aderenti che hanno confermato una volta di più la sua passione per le creazioni vintage e le scelte di stile che esaltano la sua silhouette.

Gli outfit, già comparsi su Instagram, stanno continuando a raccogliere i commenti dei fan.

Il nuovo capitolo di stile con Law Roach Kim Kardashian, che ama distinguersi per il suo stile personale sempre molto ricercato, sta costruendo un nuovo capitolo della sua storia da fashion icon con l'aiuto di Law Roach, lo stylist celebre per il suo lavoro con star come Zendaya e Ariana Grande, al suo servizio da alcuni mesi.

Roach, appassionato di stile vintage, sta fornendo a Kim Kardashian molti capi di moda d'archivio di cui la statunitense è appassionata da sempre.

I frutti di questa collaborazione si sono visti anche a Las Vegas, sullo Strip Circuit dove Kardashian ha messo a segno l'ennesima uscita che ha fatto il giro del web in breve tempo.

A bordo pista le celebrità erano tantissime, da Keanu Reeves a Chris Pratt e Teyana Taylor ma Kardashian è stata la più fotografata.

Per tutto il fine settimana la compagna di Lewis Hamilton ha sfoggiato uno stile grintoso e seducente, tutto a tema Gran Premio.

I capi in pelle, che si rileggono con audacia lo spirito del mondo delle gare automobilistiche, sono stati scelti in due colori: nero e rosso Ferrari. Vedi anche Kim Kardashian a Singapore per supportare Lewis Hamilton

I look Dior e Chrome Hearts ispirati al rosso Ferrari Le scelte di guardaroba di Kim Kardashian per il weekend della Formula 1 a Las Vegas è stato ispirato principalmente dai colori del team Ferrari.

Venerdì 20, la quarantaseienne è arrivata con sandali coi tacchi alti e trech nero di pelle (di Saint Laurent), un capospalla che lasciava intravedere tra le aperture un paio di pantaloni di pelle lucida caratterizzati da un motivo strigato sulle cosce. Il capo, un pezzo d'archivio di Dior di fine anni Novanta, è una creazione di John Galliano, stilista di culto, molto amato da Kim Kardashian.

Il look è stato completato da un top di Skims, il brand di abbigliamento intimo e non solo della star dei reality.

Il giorno seguente, Kim Kardashian è tornata al circuito con un nuovo outfit tutto in pelle, monocromo, realizzato su misura per lei da Chrome Hearts, casa di moda che indossa spesso e che ama moltissimo.

L'ispirazione per il completo con i pantaloni aderenti e la giacca con la zip frontale che segna il punto vita, è ancora il rosso Ferrari. Alcuni dettagli, come i bottoni, sono gioiello, la borsetta è in coordinato. Gli occhiali a mascherina scuri sono un altro richiamo allo stile d'inizio millennio, adesso nuovamente di tendenza.

A questi due look se ne è poi aggiunto un terzo, total black, dello stesso stile, coi pantaloni e la giacca strettissima con la chiusura lampo frontale, anche questo grintoso e seducente come i precedenti.

Il Motorcore, la tendenza a sfoggiare capi e outfit ispirati all'estetica delle gare automobilistiche o motociclistiche, è tornato in alcuni ambienti già da un po'. Kim Kardashian, dopo questo weekend, si prenderà probabilmete il merito di averlo reso ancora più popolare e desiderato.

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