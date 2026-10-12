Kim Kardashian a Singapore per supportare Lewis Hamilton

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton , insieme nel fine settimana del Gran Premio di Singapore 2026 di domenica 11 ottobre. Se per il pilota della Ferrari la gara non è andata come sperava - come lui stesso ha scritto nel post pubblicato all'indomani del sesto posto - sul fronte sentimentale tutto procede per il meglio, come provano le immagini dell' abbraccio con tanto di bacio sulla guancia tra lui e Kim Kardashian prima della gara. Già a Monaco i due si erano scambiati delle tenerezze in pubblico che, naturalmente, non sono passate inosservate da parte dei fotografi e dei fan della coppia.

Quando c'è Kim Kardashian nel paddock le gare di Formula 1 ricevono attenzione anche dagli appassionati di cronache rosa e lei, l'imprenditrice e attrice, non delude le aspettative dei suoi fan, specie di quelli che sognano con le sue scelte di stile, sempre notevoli. Anche a Singapore il guardaroba della quarantaquattrenne includeva almeno due abiti favolosi ed entrambi hanno avuto una grande visibilità dal momento che lei, ormai, è un'osservata speciale delle gare automobilistiche. Sabato 10 ottobre, Kardashian è arrivata al circuito per le qualificazioni con le amiche Stephanie Suganami e Kristen Noel Crawley facendosi notare per il suo look romantico e ultra femminile, un dress rosa leggero della Maison Alaïa semi trasparente, che metteva in evidenza la sua silhouette iconica. Il giorno dopo, per la gara, la fondatrice di SKIMS si è, invece, distinta per una scelta d'archivio proveniente dal repertorio di Roberto Cavalli , un abito lungo col corsetto e con la gonna morbida dei primi del Duemila, dalla fantasia che richiama motivi asiatici, in qualche modo, un omaggio al Paese ospitante e al suo stile ultra riconoscibile.

L'abbraccio prima della gara

Moda a parte, Kim Kardashian è una osservata speciale delle gare di Formula 1 e la regia delle dirette non manca mai di cogliere le sue espressioni mentre è concentrata sulla corsa nel paddock.

Camere e obiettivi fotografici erano puntati su di lei e su Lewis Hamilton anche prima della gara quando il pilota britannico si è avvicinato alla fidanzata per darle un abbraccio e un bacio sulla guancia, un gesto affettuoso che prova la sintonia tra i due che sono una coppia dall'inizio dell'anno.

Dopo i primi appuntamenti e i primi viaggi insieme nei quali hanno provato a tenersi al riparo da sguardi indesiderati, il pilota e l'imprenditrice hanno preferito continuare a frequentarsi alla luce del sole, pur continuando a cercare una certa riservatezza nelle loro uscite.

A settembre a Los Angeles, i due si sono fatti fotografare a un gala insieme facendo però attenzione a non farsi fotografare come coppia sul red carpet.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian si conoscono da molti anni, quando lui aveva altre relazioni e lei era la moglie di Kanye West.

L'avvicinamento è avvenuto solo di recente, quando entrambi sono tornati di nuovo single. Adesso sembrano davvero inseparabili.