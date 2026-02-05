Continuano gli avvistamenti della coppia più chiacchierata del momento. Dopo il fine settimana nel Regno Unito, l'imprenditrice di SKIMS si è spostata nella capitale francese per un evento del suo brand. Per la cena, i due si sarebbero fatti riservare l'intero ristorante

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono le celebrità più chiacchierate di questo inizio di febbraio, giornate che i due avrebbero trascorso in Europa, in due diversi paesi ma comunque insieme.

Dopo il weekend trascorso al riparo di un hotel lussuoso nelle Cotswald, l'imprenditrice americana si sarebbe spostata in Francia per un evento legato al suo brand di intimo e loungewear, SKIMS. Nella Ville Lumière, però, non è rimasta da sola.

Con lei c'era anche in pilota della Ferrari, come provano diversi scatti rubati dai fotografi durante i loro spostamenti. Tra questi ultimi, una cena romantica in un ristorante parigino affacciato sulla Torre Eiffel.

Kim Kardashian a Parigi per SKIMS Qualsiasi cosa stia accandendo tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton i due preferiscono tenerla segreta ma, a quanto pare, non c'è cifra abbastanza alta da pagare (i due stanno alloggiando sempre in strutture di lusso che dovrebbero tenere conto del bisogno di anonimato dei loro ospiti, almeno in teoria) per mantenere il riserbo sulla propria vita privata, dal momento che la stampa di settore è arrivata su tutti i recenti spostamenti di entrambi.

Si nascondono ma nemmeno troppo - o forse, per due personalità del loro calibro è troppo difficile - l'attrice di All's Fair e il pilota della Ferrari ma cosa c'è tra loro nessuno lo sa con certezza.

Nessun commento da parte di entrambi sulle voci che parlano di una nuova coppia nello showbiz, né foto che proverebbero l'esistenza di qualcosa di più di una semplice frequentazione tra due persone che, inoltre, si conoscono da oltre dieci anni e che hanno tantissimi amici in comune (inclusa Kate Hudson, organizzatrice del party di Capodanno a cui sia Hamilton che Kardashian erano invitati).

Dopo il weekend trascorso nelle Cotswalds al country club esclusivo Estelle Manors, Kardashian sarebbe ripartita lunedì per Parigi per visitare il suo store SKIMS in città.

Elegantissima, in rosa, la tonalità Pink Ballet che richiama l'ultima capsule del marchio ispirata al mondo della danza, la superstar dei reality è stata avvistata in centro con un nuovo outfit serale, una tuta aderente di merletto nero effetto nude.

Gli appassionati di moda e stile hanno notato l'outfit seducente e romantico della quarantacinquenne. Poi su Instagram, tra le Stories, è spuntata una foto della Torre Eiffel illuminata, scattata da una certa altezza.

Per Page Six si tratta della vista dell'Aqua Kyoto di Parigi, ristorante che la coppia avrebbe affittato per trascorrere tre ore lontano da sguardi indiscreti.