Kim Kardashian spende oltre un milione all'anno per la bellezza

L'influencer, che ha appena compiuto 45 anni, non bada a spese per make-up, capelli e procedure medico-estetiche
“Sto solo mantenendo la mia Bentley”. Ospite del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, Kim Kardashian, che il 21 ottobre ha festeggiato 45 anni, ha rivelato di spendere abitualmente cifre da capogiro per i servizi di make-up, i trattamenti ai capelli e i protocolli medico-estetici che sono in grado di conservare in perfetto stato il suo viso e il suo corpo. L’influencer e imprenditrice ha ammesso di non avere idea dei soldi esatti che spende ogni anno per i trattamenti di bellezza, perché “ormai non so più nemmeno quanto costa un cartone di latte, e un po’ mi dispiace”, ma incalzata dall’intervistatrice sulla natura a sei o a sette zeri del numero misterioso, ha poi risposto con un sorriso: “Potrebbe essere un milione... Ma certamente non cinque milioni. Questi capelli che vedi non sono economici”. Ha quindi indicato la folta lunga chioma nera sciolta sulle spalle, composta da extension che non vengono applicate con le clip, bensì incollate sulla base dei capelli naturali. Secondo il dottor Angelo Emanuele Leone, medico estetico a Milano intervistato da Vanity Fair, i protocolli di medicina estetica ai quali Kardashian spesso ricorre sono due. “Sofwave è un trattamento non invasivo basato su ultrasuoni microfocalizzati che stimola il collagene profondo, migliorando tonicità e compattezza del viso senza downtime", ha spiegato. "È ideale farlo ogni 6-12 mesi per mantenere risultati ottimali e naturali. E poi c'è Morpheus8, che unisce radiofrequenza frazionata e micro-needling, agendo sulla texture cutanea e, con le giuste personalizzazioni, su eventuale adipe ostinato. Con un ciclo di tre sedute a distanza di circa sei settimane si ottiene una pelle progressivamente più soda, compatta, elastica e tonica”. Nella beauty routine dell’influencer non mancano inoltre appuntamenti con hairstylist e make-up artists, sessioni di manicure e pedicure, sedute di epilazioni laser, lezioni con la personal trainer e trattamenti di K Beauty, che includono vitamine in versione flebo e facial.
DAI REALITY SHOW ALL'IMPERO ECONOMICO
Nata il 21 ottobre 1980 a Los Angeles, Kim Kardashian è figlia dell’avvocato Robert Kardashian e di Kris Jenner ed è influencer, modella, imprenditrice e personaggio televisivo. La sua fama è esplosa nel 2007 con il reality show Keeping Up With the Kardashians, che ha raccontato la vita della sua famiglia, ora diventata fenomeno mediatico mondiale, e contemporaneamente con la diffusione di un video privato girato con l’allore fidanzato Ray J. L’influencer ha poi saputo trasformare la sua popolarità in un vero impero economico. Ha infatti fondato marchi di successo come SKIMS, un’azienda di abbigliamento che oggi vale miliardi di dollari. È inoltre una delle donne più seguite sui social, dove vanta centinaia di milioni di follower e dove si è affermata come icona di stile. È stata sposata tre volte, anche con il rapper Kanye West, dal quale ha avuto quattro figli. Ha inoltre fratelli e sorelle celebri: oltre a Kourtney, Khloé e Rob, si ricordano anche le sorellastre Kendall e Kylie Jenner (la fidanzata di Timothée Chalamet). Negli ultimi anni Kardashian si è anche fatta più volte portavoce della riforma del sistema carcerario americano.
Fonte: Instagram
