Marty Supreme, trailer e data di uscita del film con Timothée Chalamet

Lo slogan della campagna promozionale, “Dream Big” – Sognare in grande – è diventato il filo conduttore dell’intero progetto, accompagnato da immagini iconiche di grandi campioni dello sport come Michael Jordan e John McEnroe , a ricordare che ogni sogno può diventare realtà. Prima ancora dell’uscita del primo trailer, Chalamet aveva pubblicato una foto di sé bambino: un gesto simbolico, rivolto al “piccolo Timothée”, come invito a non smettere mai di sognare in grande.

Il film prende ispirazione dalla vita di Marty Reisman , celebre figura del tennistavolo statunitense, pur non configurandosi come un vero e proprio biopic. Le riprese sono iniziate a New York il 23 settembre 2024 e si sono concluse nel dicembre dello stesso anno, con alcune riprese aggiuntive effettuate in Giappone nel febbraio 2025 . Secondo alcune indiscrezioni, Marty Superstar ha avuto un budget di circa 70 milioni di dollari , diventando così il progetto più costoso mai realizzato da A24 , superando persino Civil War.

Oltre a Chalamet, il film vede la partecipazione di Gwyneth Paltrow , Odessa A’Zion , Tyler Okonma (meglio noto come Tyler, The Creator che ha fra l'altro annunciato ultimamente il suo ritorno live in Italia), Kevin O’Leary , Abel Ferrara e Fran Drescher . Il regista Josh Safdie firma qui il suo primo progetto in solitaria , dopo la separazione artistica dal fratello Benny Safdie , recentemente premiato alla Mostra di Venezia con The Smashing Machine, film con Dwayne Johnson che gli è valso il Leone d’Argento per la miglior regia . Nel film compaiono anche oltre 140 attori non professionisti , tra cui il prestigiatore Penn Jillette e il celebre funambolo Philippe Petit .

Data d’uscita e trailer

Marty Superstar arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2025, distribuito da A24, e in quelle italiane il 22 gennaio 2026.

Il trailer italiano, diffuso poche ore fa, mostra un Chalamet determinato e carismatico, alle prese con un personaggio eccentrico e visionario, mosso dal desiderio di superare ogni limite.

Per calarsi nel ruolo, l’attore si è allenato con veri maestri di ping pong, ha perso peso, si è tagliato gli iconici riccioli e si è fatto crescere i baffi — un dettaglio che, a quanto pare, ha deciso di mantenere anche nel suo look attuale.

Già ai SAG Awards 2025, dove ha ritirato la statuetta per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, Chalamet aveva dichiarato di voler seguire le orme dei grandi, spinto dallo stesso spirito indomito che anima il suo Marty Mauser: quello di chi sogna in grande e non smette mai di farlo.