Marty Supreme, trailer e data di uscita del film con Timothée Chalamet

La storia trae ispirazione da Marty Reisman che da imbroglione dei tavoli da ping pong di New York diventa un campione a livello internazionale. Il primo film in "solitaria" di Josh Safdie dal 22 gennaio al cinema
Nuova avventura per Timothée Chalamet, questa volta protagonista di Marty Superstar, il film diretto da Josh Safdie. L’attore interpreta Marty Mauser, personaggio ispirato alla figura reale del leggendario pongista Marty Reisman.
Lo slogan della campagna promozionale, “Dream Big” – Sognare in grande – è diventato il filo conduttore dell’intero progetto, accompagnato da immagini iconiche di grandi campioni dello sport come Michael Jordan e John McEnroe, a ricordare che ogni sogno può diventare realtà. Prima ancora dell’uscita del primo trailer, Chalamet aveva pubblicato una foto di sé bambino: un gesto simbolico, rivolto al “piccolo Timothée”, come invito a non smettere mai di sognare in grande.
Ispirazione e trama
Ambientato nella New York degli anni ’60, Marty Superstar racconta la storia di Marty Mauser, un venditore di scarpe la cui vita viene travolta dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Da truffatore dei tavoli da ping pong di Manhattan, Marty si trasforma in un vero talento del tennistavolo, arrivando a conquistare 22 titoli prestigiosi e diventando il più anziano giocatore a vincere una competizione internazionale, all’età di 67 anni.
Il film prende ispirazione dalla vita di Marty Reisman, celebre figura del tennistavolo statunitense, pur non configurandosi come un vero e proprio biopic.
Le riprese sono iniziate a New York il 23 settembre 2024 e si sono concluse nel dicembre dello stesso anno, con alcune riprese aggiuntive effettuate in Giappone nel febbraio 2025. Secondo alcune indiscrezioni, Marty Superstar ha avuto un budget di circa 70 milioni di dollari, diventando così il progetto più costoso mai realizzato da A24, superando persino Civil War.
Il cast
Oltre a Chalamet, il film vede la partecipazione di Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Tyler Okonma (meglio noto come Tyler, The Creator che ha fra l'altro annunciato ultimamente il suo ritorno live in Italia), Kevin O’Leary, Abel Ferrara e Fran Drescher. Il regista Josh Safdie firma qui il suo primo progetto in solitaria, dopo la separazione artistica dal fratello Benny Safdie, recentemente premiato alla Mostra di Venezia con The Smashing Machine, film con Dwayne Johnson che gli è valso il Leone d’Argento per la miglior regia. Nel film compaiono anche oltre 140 attori non professionisti, tra cui il prestigiatore Penn Jillette e il celebre funambolo Philippe Petit.
Data d’uscita e trailer
Marty Superstar arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2025, distribuito da A24, e in quelle italiane il 22 gennaio 2026.
Il trailer italiano, diffuso poche ore fa, mostra un Chalamet determinato e carismatico, alle prese con un personaggio eccentrico e visionario, mosso dal desiderio di superare ogni limite.
Per calarsi nel ruolo, l’attore si è allenato con veri maestri di ping pong, ha perso peso, si è tagliato gli iconici riccioli e si è fatto crescere i baffi — un dettaglio che, a quanto pare, ha deciso di mantenere anche nel suo look attuale.
Già ai SAG Awards 2025, dove ha ritirato la statuetta per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, Chalamet aveva dichiarato di voler seguire le orme dei grandi, spinto dallo stesso spirito indomito che anima il suo Marty Mauser: quello di chi sogna in grande e non smette mai di farlo.
