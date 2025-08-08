High Side, Timothée Chalamet nel film di James Mangold sul motocross

Timothée Chalamet e James Mangold tornano a lavorare insieme. E, la reunion, è stata acquistata dalla Paramount nel giorno in cui David Ellison ha acquisito la casa di produzione.

Paramount distribuirà dunque High Side, con Chalamet prrotagonista e Mangold regista (in precedenza, i due hanno collaborato al film biografico su Bob Dylan A Complete Unknown, candidato all'Oscar).

Cosa aspettarsi da High Side

Chernin Entertainment produrrà il film, basato su una storia originale di Jaimie Oliveira, che si occuperà anche dell'adattamento della sceneggiatura. High Side è descritto come un mix tra Heat - La sfida e Hell or High Water. Chalamet interpreterà un ex pilota di motocross, tormentato dall'incidente che ha messo fine alla sua carriera e da una lunga storia di abbandono. Il fratello, tornato nella sua vita dopo anni, lo trascina di nuovo in sella alla moto, costringendolo ad effettuare una serie di rapine in banca, mentre l'FBI si mette sulle loro tracce.

"Siamo entusiasti di collaborare con artisti visionari come James e Timothée e con collaboratori eccezionali come Peter e David di Chernin. Ciò che Jaime ha creato riflette il tipo di narrazione audace e originale che ci impegniamo a promuovere alla Paramount, e non potremmo essere più entusiasti di iniziare a lavorare su High Side, hanno dichiarato Dana Goldberg e Josh Greenstein, i nuovi copresidenti di Paramount Pictures.