High Side, Timothée Chalamet nel film di James Mangold sul motocross

Cinema
©Getty

L'attore interpreterà un ex pilota di motocross, tormentato dall'incidente che ha messo fine alla sua carriera. Il fratello, tornato nella sua vita dopo anni, lo trascina di nuovo in sella alla moto, costringendolo ad effettuare una serie di rapine in banca, mentre l'FBI si mette sulle loro tracce

 

Timothée Chalamet e James Mangold tornano a lavorare insieme. E, la reunion, è stata acquistata dalla Paramount nel giorno in cui David Ellison ha acquisito la casa di produzione. 

 

Paramount distribuirà dunque High Side, con Chalamet prrotagonista e Mangold regista (in precedenza, i due hanno collaborato al film biografico su Bob Dylan A Complete Unknown, candidato all'Oscar).

Cosa aspettarsi da High Side

Chernin Entertainment produrrà il film, basato su una storia originale di Jaimie Oliveira, che si occuperà anche dell'adattamento della sceneggiatura. High Side è descritto come un mix tra Heat - La sfida e Hell or High Water. Chalamet interpreterà un ex pilota di motocross, tormentato dall'incidente che ha messo fine alla sua carriera e da una lunga storia di abbandono. Il fratello, tornato nella sua vita dopo anni, lo trascina di nuovo in sella alla moto, costringendolo ad effettuare una serie di rapine in banca, mentre l'FBI si mette sulle loro tracce.

 

"Siamo entusiasti di collaborare con artisti visionari come James e Timothée e con collaboratori eccezionali come Peter e David di Chernin. Ciò che Jaime ha creato riflette il tipo di narrazione audace e originale che ci impegniamo a promuovere alla Paramount, e non potremmo essere più entusiasti di iniziare a lavorare su High Side, hanno dichiarato Dana Goldberg e Josh Greenstein, i nuovi copresidenti di Paramount Pictures.

La carriera di Timothée Chalamet

Newyorchese classe 1995, Timothée Chalamet comincia a lavorare come attore in tv, prendendo parte a serie tv come Law & Order e Homeland. Debutta al cinema nel 2014 con Men, Women & Children e raggiunge la fama col blockbuster Interstellar di Christopher Nolan. La svolta arriva nel 2017 con il ruolo da protagonista in Call Me by Your Name di Luca Guadagnino, che gli vale la prima nomination all’Oscar come miglior attore (diventa così uno dei più giovani candidati nella storia della categoria). Successivamente, recita in titoli acclamati come Lady Bird e Piccole donne di Greta Gerwig e in ampie produzioni come Dune e Dune: Parte Due di Denis Villeneuve. Nel 2023 dimostra la sua versatilità con il ruolo musicale di Willy Wonka in Wonka, ottenendo ottimi risultati al botteghino e un’altra nomination ai Golden Globes. Nel 2024 interpreta e produce il biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown, che gli frutta la sua seconda nomination all’Oscar e la vittoria del SAG Award come miglior attore.

Approfondimento

David di Donatello 2025, il discorso di Timothée Chalamet

