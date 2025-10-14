Kylie Jenner debutta nella musica: in Fourth Strike canta e rappa

Il brano è stato utilizzato nel nuovo spot pubblicitario per Kylie Cosmetics, ispirato alle immagini color verde acqua di King Kylie, l'alter ego che Jenner ha lanciato nel 2014

Fourth Strike è stata utilizzata nel nuovo spot pubblicitario per Kylie Cosmetics , che si ispira alle immagini color verde acqua di King Kylie, l'alter ego che Jenner ha lanciato nel 2014 (lo stesso anno in cui ha iniziato a fare sul serio con la sua azienda di bellezza). Per l'occasione, alcuni dei prodotti Kylie Cosmetics più rappresentativi di quel periodo verranno rimessi sul mercato col brand "King Kylie".

Kylie Jenner canta nella parte finale di Fourth Strike. "One strike, two strike, let me get the mood right. Do it on purpose just to see how it ends", canta e rappa l'influencer e imprenditrice. In conclusione della strofa, sussurra il suo (presunto) nome d'arte: King Kylie .

Kylie Jenner ha ufficialmente debuttato nella scena musicale col nuovo singolo di Terror Jr. intitolato Fourth Strike . Il singolo è il seguito del brano Three Strikes, utilizzato in una campagna pubblicitaria per il lancio dei lucidalabbra Kylie Cosmetics quasi dieci anni fa.

Lo spot pubblicitario

Nello spot pubblicitario, Kylie Jenner mette in mostra le sue doti recitative, interpretando una detenuta appena rilasciata. Sua madre, Kris Jenner, la va a prendere su una decappottabile nera prima di allontanarsi con lei verso il tramonto.

"Questa King Kylie Collection è davvero per te!", scrive Jenner in un post su Instagram. "Siete la ragione per cui i miei più grandi sogni in ambito cosmetico si sono avverati, e non sarei qui 10 anni dopo senza il vostro supporto", continua, rivolgendosi ai suoi fan.

Chi sono i Terror Jr.

Gruppo musicale composto dalla cantante Lisa Vitale e da David "Campa" Benjamin Singer-Vine (Felix Snow ha lasciato il gruppo alla fine del 2017), i Terror Jr hanno esordito proprio col brano Three Strikes, scelto per lo spot dei lucidalabbra Kylie Cosmetics. All'epoca, pochi sapevano chi fossero i Terror Jr., anche perché non si mostravano in volto. Molti fan ipotizzarono persino che Kylie Jenner fosse la cantante principale, nonostante le sue smentite. Il gruppo ha rivelato le proprie identità dopo l'uscita dell'EP di debutto, Bop City, alla fine del 2016.